نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں کوروناوائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے مریض Patients of the new Variant of Coronavirus Omicron in Delhi ملنے کے بعد پیدا ہوئے تذبذب کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے آج حکومت نے واضح کیا کہ دہلی میں فی الحال لاک ڈاؤن کا کوئی امکان نہیں ہے No Covid Lockdown in Delhi for now۔

دہلی میں فی الحال لاک ڈاؤن کا امکان نہیں



وزیر صحت نے کہا کہ دہلی حکومت اومیکرون ویریئنٹ سے متاثرہ ممالک سے آنے والے تمام لوگوں کا ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ اب تک ایل این جے پی اسپتال میں کل 27 لوگوں کو داخل کیا گیا ہے، جن میں سے 17 مثبت آئے ہیں۔ صرف ایک شخص میں Omicron ویریئنٹ کی تصدیق ہوئی ہے اور باقی کی تحقیقات جاری ہیں۔ تمام مریض ہسپتال میں ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن میں کورونا کی کوئی علامت نہیں ہے۔



ستیندر جین کے مطابق حکومت اپنی سطح پر تمام تیاریاں کر رہی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ممالک سے آنے والے تمام افراد کے ٹیسٹ کیے جارہے ہیں۔ تاہم مرکزی حکومت کو متاثرہ ممالک سے آنے والی پروازوں کو روکنا چاہیے۔



ستیندر جین نے کہا کہ اس وقت انفیکشن کی شرح 0.5 فیصد ہے، جس دن ایک ہزار میں سے 5 لوگ مثبت آنا شروع ہو جائیں گے، اس دن منصوبہ کا پہلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع کیا جائے گا جب انفیکشن کی شرح ایک فیصد ہوگی، یعنی ایک ہزار میں سے 10 افراد مثبت آئیں گے۔ تیسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا اگر 1000 ٹیسٹ کرنے کے بعد 20 افراد مثبت پائے جاتے ہیں، یعنی اگر انفیکشن کی شرح 2 فیصد ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ اس وقت شروع کیا جائے گا جب انفیکشن کی شرح پانچ فیصد ہو گی۔ تاہم، فی الحال دہلی میں کورونا کے معاملات 0.5 فیصد سے بہت کم ہے۔ اس لیے اب کسی بھی قسم کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔

مزید پڑھیں: کیجریوال نے اومیکرون سے خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل کی



انہوں نے کہا کہ سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ ہے۔ یہ ڈیلٹا ویرینٹ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عوام سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائرس کی ہر قسم سے بچنے کے لیے ماسک ہی واحد ڈھال ہے۔ ہر ایک کو ماسک پہننا چاہیے اور جن لوگوں نے ویکسین کی دوسری خوراک نہیں لگائی ہے، انہیں جلد از جلد دوسری خوراک ملنی چاہیے۔