بارہ بنکی: ریاست اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں جمعہ کی نماز امن و امان کے ساتھ ادا کی گئی۔ ضلع میں کہیں سے بھی کسی بھی قسم کے واقعہ کی خبر موصول نہیں ہوئی۔ پر امن ماحول میں جمعہ کی نماز مکمل ہونے سے انتظامیہ اور مساجد منتظمین نے راحت کی سانس لی۔ اس کے لیے انتظامیہ نے مسجد منتظمین اور علما کا، جب کہ مسجد منتظمین نے انتظامیہ کا شکر ادا کیا۔ Namaz Juma Offered Peacefully All over India

واضح رہے کہ گذشتہ جمعہ کو اہانت رسول معاملے میں ملک بھر سے احتجاجی مظاہرے کی خبریں موصول ہوئی تھی۔ اس دوران پتھراؤ اور تشدد کے خبریں بھی موصول ہوئی تھیں۔ وہیں جمعے کی نماز کے بعد کوئی پرتشدد مظاہرہ نہ، اس کے لیے مساجد انتظامیہ کی جانب سے مسلمانوں سے جمعے کے دن کے تقدس کا لحاظ رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئے، جب کہ انتظامیہ کی جانب سے امن و امان کو برقرار رکھنے کی مسلسل اپیل کی گئی۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے گذشتہ کئی روز سے میٹنگز اور دیگر کوششوں میں مصروف تھی، جس کے نتیجے میں جمعہ کی نماز کے بعد کہیں سے بھی تشدد کی خبر نہیں ہے۔

جے پور: جے پور کی مساجد میں بھی جمعے کی نماز پر امن طریقے سے ادا کی گئی۔ اس دوران اہانت رسول معاملے میں دستخط مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔ دستخط مہم کے ذریعے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اہانت رسول معاملے میں ملزم نوپور شرما اور نوین جندل کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ No Protest after Namaz Juma All over India

علی گڑھ: ضلع علیگڑھ پولیس کی جانب سے موصولہ اطلاعات کے مطابق علی گڑھ شہر اور آس پاس کے گاؤں دیہات سے نماز کے دوران یا نماز کے بعد کسی بھی طرح کے تشدد کی کوئی خبر موصل نہیں ہوئی ہے۔ سبھی مقامات پر پر امن طریقے سے نماز جمعہ ادا کی گئی اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں مانگی۔ وہیں فوج میں بھرتی سے متعلق مرکزی حکومت کی نئی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف علی گڑھ میں پر تشدد احتجاجی مظاہرے ہوئے۔