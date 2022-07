چھترپور: وزیراعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو ٹھنڈی چائے Official Gets Show-cause Notice For Serving Cold Tea پیش کرنے پر ضلع کے ایک جونیئر سپلائی افسر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ حال ہی میں مدھیہ پردیش کے ضلع چھترپور میں مختصر قیام پر گئے تھے۔

راج نگر سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی طرف سے کل جاری کردہ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جونیئر سپلائی آفیسر راکیش کنہوا 9 جولائی کو وزیر اعلیٰ کو چائے اور ناشتہ پیش کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس دوران وزیراعلیٰ کو دی گئی چائے کا معیار اچھا نہیں تھا اور انہیں ٹھنڈی چائے Cold And Inferior Quality Tea پیش کی گئی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ذمہ دار افسر نے انتظامات کو ہلکے سے لیا۔ افسر سے تین دن میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ Notice For Serving Cold Tea For CM

یو این آئی