نئی دہلی: کنور ہیلی کاپٹر حادثے IAF chopper crashمیں جاں بحق ہونے والے مزید چھ فوجی جوانوں کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے Mortal Remains Identified اور انہیں آج علی الصبح ان کے اہل خانہ کو سونپ دیا گیا ہے ۔

فوجی حکام کے مطابق حادثے Chopper Crash in Coonoor of Tamil Nadu میں ہلاک ہونے والے فضائیہ کے مزید چھ اہلکاروں کی لاشوں کی ہفتے کی صبح بیس اسپتال میں شناخت Base Hospital in Delhi کی گئی ۔

جن فوجیوں کی لاشوں کی شناخت کی گئی ہے ان میں لانس نائک بی سائی تیجا، جے ڈبلیو او پردیپ، ونگ کمانڈر پی ایس چوہان، اسکواڈرن لیڈر کلدیپ سنگھ، جے ڈبلیو او داس اور لانس نائک وویک کمار شامل ہیں ۔ بقیہ فوجیوں کی لاشوں کی درست شناخت کا عمل جاری ہے۔

سبھی فوجی اہلکاروں کی لاشیں فضائیہ کے خصوصی طیاروں کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی جہاں فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا last rites with full military honoursکی جائیں گی۔ آبائی مقامات پر لے جانے سے قبل بیس اسپتال میں ان سبھی فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔

جے ڈبلیو او پردیپ کا جسدے خاکی صبح 11 بجے سلور پہنچے گا، ونگ کمانڈر چوہان کی لاش صبح 9:45 بجے آگرہ پہنچے گی، جے ڈبلیو او داس کی لاش صبح ایک بجے بھونیشور پہنچے گی، سکواڈرن لیڈر کلدیپ سنگھ کی لاش ساڑھے بارہ بجے پہنچے گی۔ پیلانی اور لانس نائک وویک کمار کی لاش صبح 11:30 بجے گگل لے جائی جائے گی۔

ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت Bodies of General Rawat his wife اور 11 دیگر فوجی اہلکاروں کی بدھ کے روز کنور میں فضائیہ کے ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر کے حادثے میں موت ہوگئی تھی۔ حادثے میں زخمی فضائیہ کے گروپ کیپٹن ورون سنگھ بنگلورو کے کمانڈ اسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں ان کی حالت نازک لیکن مستحکم بتائی جا رہی ہے۔

