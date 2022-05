راجستھان کے لوک فنکار مامے خان Rajasthani Folk Artist Mame Khan نے تاریخ رقم کردی ہے۔ جیسلمیر ضلع سے تعلق رکھنے والے لوک فنکار مامے خان فرانس میں منعقد ہونے والے 75 ویں کانز فلم فیسٹیول 75th Cannes Film Festival میں بھارت کے لیے ریڈ کارپٹ پر واک کرنے والے پہلے لوک فنکار بن گئے ہیں۔ مامے خان کی اس کامیابی پر وزیراعلیٰ اشوک گہلوت نے انہیں مبارکباد پیش کی۔

First Folk Artist To Walk On Cannes Red Carpet For India: بھارت کے لیے ریڈ کارپٹ پر واک کرنے والے پہلے لوک فنکار بنے مامے خان

وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے ٹویٹ کیا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ راجستھانی گلوکار مامے خان کانز فلم فیسٹیول میں ریڈ کارپٹ پر واک کرنے والے بھارت کے پہلے لوک فنکار First Folk Artist To Walk On Cannes Red Carpet For India بن گئے ہیں۔ یہ راجستھان کی لوک موسیقی کے لیے فخر کی بات ہے۔ گہلوت نے مامے خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

First Folk Artist To Walk On Cannes Red Carpet For India: بھارت کے لیے ریڈ کارپٹ پر واک کرنے والے پہلے لوک فنکار بنے مامے خان

مامے خان Folk Artist Mame Khan کئی بالی ووڈ فلموں جیسے 'لک بائی چانس'، 'نو ون کلڈ جیسیکا' اور 'سونچیریا' کے لیے پلے بیک سنگر رہ چکے ہیں۔ وہ امیت ترویدی کے ساتھ کوک اسٹوڈیو سے بھی وابستہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کانز کے ریڈ کارپٹ پر ان کا لُک قابل دید تھا۔ وہ بہت دیسی انداز میں نظر آئے۔ ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے وہ روایتی راجستھانی لباس میں تھے۔ انہوں نے رنگین کڑھائی والا کوٹ اور گلابی رنگ کا کرتہ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے سر پر راجستھانی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔

First Folk Artist To Walk On Cannes Red Carpet For India: بھارت کے لیے ریڈ کارپٹ پر واک کرنے والے پہلے لوک فنکار بنے مامے خان

کئی بالی ووڈ فلموں میں اپنی گلوکاری کے ذریعہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے مامے خان ایک بہترین فنکار ہیں، جو بدلتے وقت میں بھی راجستھانی فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مامے خان نے راجستھان کے لوک کلچر اور لوک گیتوں کو امریکہ اور یورپ تک پہنچایا۔ First Indian Folk Artist To Walk On Cannes Red Carpet

یہ بھی پڑھیں: Grammy 2022: بھارتی موسیقار رکی کیج نے دوسری بار گریمی ایوارڈ اپنے نام کیا

مامے خان کو یہ شہرت آسانی سے نہیں ملی، انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی۔ بغیر کسی مشکل کے ہمت ہارے وہ اپنی محنت سے آگے بڑھتے رہے جس کی وجہ سے آج نہ صرف ملک اور بیرون ملک ان کی شناخت بن چکی ہے بلکہ راجستھانی لوک فن اور ثقافت بھی ملک و دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ کم عمری میں ہی اپنے خاندان کی مالی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مامے خان نے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر مامے خان انڈیا گیٹ پر اپنے گروپ کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے سامنے پرفارم کر چکے ہیں۔ First Folk Artist To Walk On Cannes Red Carpet For India