نئی دہلی: شیوسینا کے خلاف بغاوت کر کے مہاراشٹر میں ایم وی اے حکومت کو مشکل میں ڈالنے والے تقریبا 40 اراکین اسمبلی آسام کے گوہاٹی پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گجرات کے سورت کے ایک ہوٹل میں رکھے گئے تقریباً 40 ایم ایل ایز کو خصوصی پرواز کے ذریعے آسام لے جایا گیا۔ ذرائع کے مطابق خصوصی طیارہ بدھ کی صبح گوہاٹی پہنچ جا ہے۔ اس وقت آسام میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ Rebel Sena MLAs may be sent to BJP-ruled Assam & other key points

شیوسینا کے وزیر ایکناتھ شندے نے پارٹی کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد بی جے پی کے زیر اقتدار گجرات میں کچھ ایم ایل ایز کو اپنے پاس رکھا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آسام بی جے پی اور ریاستی حکومت کے سرکردہ رہنما باغی شیوسینا ایم ایل ایز کے گوہاٹی میں قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مہاراشٹر کے اراکین اسمبلی گوہاٹی کے ریڈیسن ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں۔