لکھنؤ: اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ دسویں جماعت میں پڑھنے والے 16 سالہ لڑکے نے اپنی ماں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہی نہیں، وہ اپنی 10 سالہ چھوٹی بہن کے ساتھ 2 دن تک اپنی ماں کی لاش کے ساتھ گھر میں رہا۔ منگل کی شام جب لاش سے بدبو آنے لگی تو بچے نے قتل کی جھوٹی کہانی گھڑ کر فوجی والد کو اطلاع دی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ نابالغ بیٹے نے اپنی ماں کو صرف اس لیے قتل کیا کیوں کہ ماں نے پب جی گیم کھیلنے سے منع کیا تھا۔ Boy Kills Mother As She Stops Him From Playing PUBG

پب جی گیم کھیلے سے منع کرنے پر نابالغ بیٹے نے ماں کا قتل کیا

یہ سنسنی خیز واقعہ لکھنؤ کے پی جی آئی علاقے کا ہے۔ یمنا پورم کالونی میں سادھنا اپنے 16 سالہ بیٹے اور 10 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ سادھنا کے شوہر نوین سنگھ کولکاتا کے آسنسول میں فوج میں جے سی او (جونیئر کمیشنڈ آفیسر) Junior Commissioned Officer کے طور پر تعینات ہیں۔ اس معاملے پر اے ڈی سی پی ایسٹ قاسم عابدی نے بتایا کہ سادھنا کا نابالغ بیٹا PUBG گیم کھیلنے کا عادی ہے۔ اس کی ماں کو یہ عادت پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے لڑتا رہتا تھا۔ ہفتہ کو جب سادھنا سہ پہر 3 بجے سو رہی تھی تو نابالغ بیٹے نے لائسنسی پستول سے اپنی ماں کے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نابالغ نے پستول میں صرف ایک کارتوس لوڈ کیا تھا، باقی 3 زندہ کارتوس باہر تھے۔Son Murder His Mother In Lucknow

پولیس کے مطابق قتل کے بعد وہ اگلے دو دن تک اپنی ماں کی لاش چھپاتا رہا۔ یہی نہیں وہ بدبو دور کرنے کے لیے بار بار روم فریشنر کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بیٹے نے گھر آنے والے پڑوسیوں کو بتایا کہ اس کی دادی کی طبیعت خراب ہے۔ اس لیے ماں چچا کے گھر گئی ہے۔ جب لاش سے زیادہ بدبو آنے لگی تب اس نے رات 8 بجے آسنسول میں اپنے والد کو فون کیا اور بتایا کہ اس کی ماں کو کسی نے مار دیا ہے۔ قتل کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی تو بتایا کہ کوئی ان کے گھر پچھلے تین دنوں سے آرہا تھا، ہو سکتا ہے اسے مار دیا ہو۔Lucknow Boy Kills Mother

ذرائع کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں بیٹے کی سالگرہ پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھگڑا بیٹے کی وجہ سے ہوا تھا، تب سے سادھنا بیٹے سے ناراض تھی۔ اتنا ہی نہیں قتل سے دو دن پہلے سادھنا نے گھر سے 10 ہزار روپے چوری کرنے کے الزام میں اپنے بیٹے کی پٹائی بھی کی تھی۔ تاہم تھوڑی دیر بعد رقم مل گئی تھی۔ اس بات پر وہ اپنی ماں سے ناراض تھا۔ وہیں یمنا پورم کالونی میں سادھنا کے پڑوسیوں نے بتایا کہ سادھنا کا بیٹا کافی سیدھا اور ملنسار تھا۔ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ اپنی ماں یا کسی سے بھی اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ اتوار اور پیر کو نابالغ کرکٹ کھیلنے گھر سے نکلا تھا۔ اس وجہ سے اسے شبہ نہیں تھا کہ اس کے گھر میں سادھنا کی لاش بھی ہوگی۔ Boy Kills Mother As She Stops Him From Playing PUBG

