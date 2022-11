پٹنہ: راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو کی سنگاپور میں رہنے والی بیٹی نے اپنے والد کو گردہ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاندان کے ایک قریبی فرد نے یہ اطلاع دی۔ لالو یادو (74) پچھلے مہینے سنگاپور سے واپس آئے ہیں، جہاں وہ اپنے گردے کی تکلیف کے علاج کے لیے گئے تھے۔ آر جے ڈی صدر کو وہاں کے ڈاکٹروں نے گردے کی پیوند کاری کا مشورہ دیا ہے۔ خاندان کے ایک رکن نے ذرائع کو بتایا کہ ان کی بیٹی روہنی آچاریہ، جو سنگاپور میں رہتی ہے، نے اپنے والد کو نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔" لالو یادو اس وقت دہلی میں ہیں اور ضمانت پر باہر ہیں۔ وہ مبینہ طور پر چارہ گھوٹالے کے معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل جا چکا ہیں اور علاج کے لیے کئی بار دہلی اور رانچی کے ہسپتال میں داخل ہو چکے ہیں۔ تاہم کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری کہاں اور کب کی جائے گی اس بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے۔ Lalu Yadav Daughter Will Donate A Kidney To Him

آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے چارہ گھوٹالہ کے پانچ الگ الگ مقدمات میں سزا سنائی ہے۔ آدھی سزا مکمل ہونے، صحت کی وجوہات اور ان کی بڑھتی عمر کے پیش نظر ہائی کورٹ نے ان تمام معاملات میں ضمانت منظور کی تھی۔ فی الحال لالو پرساد ضمانت پر باہر ہیں۔ آپکو بتادیں کہ سنگاپور میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت بہترین ہے۔ جن لوگوں نے گردے کی پیوند کاری کی ہے ان کی کامیابی کی اوسط شرح کافی اچھی ہے۔ اگر کسی زندہ ڈونر سے گردے کی پیوند کاری کی جائے تو اس کی کامیابی کی شرح 98.11 فیصد ہے جبکہ موت کے عطیہ دینے والے سے گردے کی پیوند کاری کی کامیابی کی شرح 94.88 فیصد ہے۔ اس وقت اگر ہم بھارت میں گردے کی پیوند کاری کی کامیابی کے تناسب کو دیکھیں تو یہاں تقریباً 90 فیصد ہے۔ زندہ شخص سے گردے کی پیوند کاری کی صورت میں زندگی کا دورانیہ 12-20 سال اور میت سے گردے کی پیوند کاری کی صورت میں 8-12 سال بڑھ جاتا ہے۔