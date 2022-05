نئی دہلی: کورٹ آف انکوائری (سی او آئی) کی تحقیقات کے دوران مقامی شہری ڈرائیور کے کردار کی جانچ کی جائے گی جو لداخ میں فوجی ہوائی اڈے تھوائس کے قریب جمعہ کی صبح ہونے والے المناک حادثے میں بس چلا رہا تھا۔ ڈرائیور احمد شاہ نام کی ایک مقامی شہری سڑک سے پھسلنے سے پہلے بس سے چھلانگ لگا کر شیوک ندی میں 50-60 فٹ گرنے کے بعد معمولی زخموں کے ساتھ بچ گیا۔ Driver's Role to be Probed on Ladakh Accident

ریاستی پولیس ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ہفتے کے روز حادثے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر، یہ لاپرواہی سے ڈرائیونگ کا معاملہ لگتا ہے اور یہ کہ حادثہ جان بوجھ کر نہیں تھا، لیکن یہ تحقیقات کا معاملہ ہے اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اس طرح کے حادثات کے بعد ایف آئی آر درج کرنا معیاری طریقہ کار ہے، جیسا کہ فوج کی طرف سے کورٹ آف انکوائری کا حکم ہے۔ یہ بس سویلین ہائرڈ ٹرانسپورٹ پروویژن کے تحت کرائے پر لی گئی تھی اور یہ کل 26 فوجیوں کو سیاچن گلیشیئر پر اپنی پہلی تعیناتی کے لیے لے جا رہی تھی۔

بدقسمتی سےبس بھارتی فوج کے قافلے کا حصہ تھی اور پرتاپور میں آرمی ٹرانزٹ کیمپ سے سیاچن میں واقع سب سیکٹر حنیف میں آگے کی طرف جا رہی تھی، جب کہ اس حادثے میں بھارتی فوج کے سات فوجی ہلاک ہوئے، باقی 19 زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں چنڈی مندر کے قریب چندیمندیر کے فوجی اڈے کے اسپتال میں ایئرلفٹ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ زخمی فوجیوں میں سے تین کا فوری طور پر آپریشن کیا گیا تاہم آخری اطلاعات آنے تک تمام 19 کی حالت مستحکم تھی۔

واقعہ کی جگہ جو جمعہ کی صبح تقریباً 9 بجے پیش آیا، ترتوک سیکٹر میں تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ایک طرف سے نیچے دریائے شیوک کے راستے اور دوسری طرف ایک کھڑی چٹان کی دیوار کے ساتھ ایک خوفناک حصہ ہے۔ ایسی جگہوں پر گاڑی چلانا فطرت کے عناصر کے خلاف ایک مستقل جنگ ہے۔ شدید سردی کے علاوہ، بہت زیادہ اونچائی والی ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں الجھن پیدا ہوتی ہے جس سے رد عمل سست ہوتا ہے۔

سیاچن رج کو دنیا کا سب سے اونچا میدان جنگ کہا جاتا ہے جہاں ایک طرف بھارتی فوج کے جوان پاکستانی فوج کا سامنا کرتے ہیں اور دوسری طرف چین کی پیپلز لبریشن آرمی کا سامنا کرتے ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا کہ "لداخ میں بس حادثے سے غمزدہ ہوں جس میں ہم نے اپنے بہادر فوجی جوانوں کو کھو دیا ہے۔ میرے خیالات سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ زخمی ہونے والے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔''