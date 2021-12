ریاستی وزیر صحت وینا جارج Minister of State for Health Veena George نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریاست میں اومیکرون کے پہلے کیس Kerala Reports First Case of Omicron کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ چھ دسمبر کو ابوظہبی کے راستے یہاں پہنچے طیارے میں سوار تمام مسافروں کوانتہائی احتیاطی تدابیراختیارکرنے کو کہاگیا تھا۔

مزید پڑھیں: Delhi reports second case of Omicron COVID variant: دہلی میں اومیکرون کا دوسرا کیس درج

اس درمیان کیرالہ کے رہنے والے شخص کے دورشتہ داروں کو بھی کووڈ-19 سے متاثرپایا گیا۔ ان کے نمونے جینومک سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

یو این آئی