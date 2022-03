لاکھوں طلبہ نے گھر، اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرکے اپنی منزل حاصل کرلی ہے لیکن بہار کے ایک نوجوان نے جیل میں رہ کر اپنا مستقبل (IIT Preparation In Jail) سنوارنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جیل میں قید کسی قیدی سے ایسی توقع شاید ہی کوئی کر سکتا ہے لیکن نوادہ منڈل جیل میں زیرسماعت قیدی کوشلندرا کمار نے IIT (Kushalendra From Nawada Qualified IIT-JAM Exam From Jail) میں کوالیفائی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ کوشلندرا کمار نے اس امتحان میں 54واں رینک حاصل کیا ہے جس کے پورے نوادہ میں چرچے ہو رہے ہیں۔

ذرائع کے مطابق کوشلندرا کمار عرف سورج کمار ضلع کے وارسلی گنج تھانہ علاقے میں موسما گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ 19 اپریل 2021 کو موسوما گاؤں میں ایک شخص پر حملہ کے الزام کے تحت جیل میں بند ہے۔ اس حملہ میں ایک 45 سالہ نوجوان سنجے یادو مارا گیا تھا۔ سورج کا خواب سائنسدان بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیل جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی اور صرف خود مطالعہ کے ذریعے تیاری کی۔بتادیں کہ سورج کمار تقریباً 11 ماہ سے جیل میں ہیں اور جیل سے ہی سیلف اسٹڈی کرکے آئی آئی ٹی کوالیفائی کیا ہے۔ آئی آئی ٹی روڑکی کی طرف سے جاری کردہ نتیجہ میں اس نے 54 واں رینک حاصل کیا ہے۔

مزید پڑھیں:آئی آئی ٹی گریجویٹ شبھم کمار نے سول سروسز امتحان میں ٹاپ کیا

جوائنٹ انڈین ٹیسٹ فار ماسٹر (IIT-JAM) ہر سال IITs کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ داخلہ امتحان ہے۔ جس کے ذریعے 2 سالہ ایم ایس سی پروگرام کورس میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ سورج کے لیے اگلے کورس پر جانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا سہرا سابق جیل سپرنٹنڈنٹ ابھیشیک کمار پانڈے اور ان کے بھائی وریندر کمار کو دیا ہے۔