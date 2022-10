جھارکھنڈ سے ملحقہ ضلع گُملا کے جارری تھانہ علاقے میں بکری چوری کے واقعے کے بعد ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ دوسرے نوجوان نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈی روی شنکر نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جھارکھنڈ کے گملا ضلع کے جاری تھانے کے تحت گاؤں تیگرا کے کچھ لوگ چھتیس گڑھ کے گاؤں پائیکو کے قریب پہنچے اور بکریاں چرانے کے بعد بھاگنے لگے۔ گاؤں والوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس معاملے میں کوتوالی پولیس نے آئی پی سی سیکشن 294 506 147 323 کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے۔ گملہ پولیس کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔ Youth murder on suspicion of goat theft in Jashpur

بکری چوری کے الزام میں اعجاز کی ماب لینچنگ

دراصل پیر کی دیر شام جش پور سٹی کوتوالی علاقے کے نیمگاؤں کے قریب مقامی لوگوں نے دو نوجوانوں کو بائک پر بکریاں لے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی گاؤں والوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے ہوئے گاؤں والوں نے دونوں نوجوانوں کو پائیکو کے پاس دریا کے کنارے پکڑ لیا اور ان کی پٹائی شروع کردی۔ گاؤں والوں نے ایک نوجوان کو اتنا مارا کہ نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ وہیں دوسرے نوجوان نے بھاگ کر جان بچائی۔

نوجوان کو مشتعل ہجوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا: متوفی کا نام اعجاز بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے نوجوان کا نام صفدر ہے۔ متوفی کی عمر 28 سال ہے اور وہ جھارکھنڈ کے گملا ضلع کے جری تھانہ علاقے کے گووند پور پنچایت کے گاؤں تیگرا کا رہنے والا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول پہلے بھی چوری سمیت دیگر مقدمات میں جیل جا چکا ہے۔ فی الحال جھارکھنڈ کے گملا ضلع کے جارری تھانے کی پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے۔ جش پور پولیس بھی موقع پر موجود ہے۔ ایس پی نے متعلقہ تھانہ علاقوں میں بیریئر بنانے اور گشت بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ Youth murder on suspicion of goat theft in Jashpur

