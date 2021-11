کرکٹ کے تینوں فارمیٹس (Three Formats of Cricket) (ٹیسٹ، ون ڈے، ٹی 20) کے لیے بھارت مرد کرکٹ ٹیم (India men's cricket team) کے 8 دسمبر کو جنوبی افریقہ (South Africa) روانہ ہونے کے تعلق سے معلومات سامنے آئی ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیم ممبئی سے پرواز کر ے گی، جہاں وہ 3 سے 7 دسمبر تک نیوزی لینڈ کے خلاف (Test against New Zealand) دوسرا اور آخری ٹیسٹ کھیلے گی۔

قابل ذکر ہے کہ بھارتی ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے پر تین ٹیسٹ، تین ون ڈے اور چار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلے گی۔ یہ ایک مکمل دورہ ہے۔

پہلا ٹیسٹ میچ 17 دسمبر سے جوہانسبرگ میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ 26 سے 30 دسمبر تک سنچورین میں اور تیسرا و آخری ٹیسٹ میچ 3 سے 7 جنوری تک کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد ون ڈے سیریز کا آغاز 11 جنوری کو پارل میں ہوگا، کیپ ٹاون میں 14 جنوری کو دوسراور 16 جنوری کو تیسرامیچ کھیلا جائے گا۔

اس کے بعد 19 اور 21 جنوری کو کیپ ٹاؤن میں ہی ٹی-20 سیریز کے پہلے دومیچ کھیلیں جائیں گے، جبکہ آخری دومیچ پارل میں بالترتیب 23 اور 26 جنوری کو ہوں گے۔

یو این آئی