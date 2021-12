صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت Union Ministry of Health and Family Welfare نے دیر شام یہاں بتایا کہ ملک میں کووڈ ویکسینیشن مہم Covid Vaccination Campaign کے تحت آج شام 7 بجے تک 135 کروڑ 17 لاکھ 97 ہزار 270 کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ آج 53 لاکھ 84 ہزار 94 کووڈ ویکسین دی گئیں۔

اعداد و شمار کے مطابق 82 کروڑ 8 لاکھ 48 ہزار 475 افراد کو کووڈ ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی ہے جبکہ 53 کروڑ 9 لاکھ 48 ہزار 795 افراد کو دوسری خوراک دی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Corona Vaccination at Jama Masjid Mumbai: جامع مسجد ممبئی میں بڑی تعداد میں غیر مسلم افراد کی ٹیکہ کاری

وزارت نے کہا کہ ویکسینیشن Covid Vaccination دیر شام تک جاری رہا، اس لیے حتمی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ وزارت کے مطابق، ویکسینیشن Covid Vaccination کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اعلیٰ سطح پر اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔

یواین آئی