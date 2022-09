آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اوسی نے آئی این ایس وکرانت کی لانچنگ سے متعلق مودی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے آئی این ایس وکرانت کو لانچ کردیا ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ملک کو تیسرے کیریئر طیارے کی ضرورت ہے لیکن وہ (پی ایم مودی) اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہمیں 200 طیاروں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 130 ہیں۔ hope the ins will give him enough strength to take China's name in the parliament says owaisi

انہوں نے پی ایم مودی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ آئی این ایس وکرانت پی ایم مودی کو چین کے بارے میں بولنے کی ہمت دے گا، جس نے ہمارے علاقے کے 10 گاؤں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امید ہے کہ آئی این ایس انہیں (وزیراعظم) اتنی طاقت دے گا کہ وہ پارلیمنٹ میں چین کا نام لے سکیں گے۔

واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ کو پہلے دیسی طیارہ بردار بحری جہاز 'آئی این ایس وکرانت' کو بحریہ میں شامل کیا۔ جو کہ بھارت کی سمندری تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جہاز ہے۔ مودی یہاں کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ (سی ایس ایل) میں 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے بنائے گئے اس طیارہ بردار جہاز کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا۔ دیسی طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کی شمولیت کے ساتھ بھارت ان ممالک کے منتخب گروپ میں شامل ہو گیا جو دیسی طیارہ بردار بحری جہازوں کو ڈیزائن اور بنانے کی منفرد صلاحیت رکھتا ہے۔ PM Modi launched INS Vikrant

اس موقع پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان، وزیر اعلیٰ پی وجین، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، تینوں افواج کے اعلیٰ حکام اور کئی معززین بھی اس موقع پر موجود تھے۔