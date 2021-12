بیگمس آف بھوپال گروپ Begums of Bhopal Group نے رانی کملا پتی پارک Rani Kamalapati Park میں بھوپال کی قدیمی روایت Ancient Tradition of Bhopal کے پیش نظر پری بازار کا انعقاد کیا۔ یہ بازار خواتین کے لیے خاص Pari Bazar Specially for Women ہے، رواں برس اس پری بازار کو بیگمس آف بھوپال گروپ کے زیر اہتمام پھر ایک بار منعقد کیا گیا ہے۔ پری بازار کا مقصد خواتین کے ذریعہ خواتین کے لیے بازار مہیا کرانا ہے، تاکہ خواتین کو اس کے ذریعہ بہتر روزگار فراہم ہو سکے۔

بھوپال میں چار روزہ پری بازار کا انعقاد

چار روزہ پری بازار Four day Pari Bazar میں خواتین کے لیے گھریلو سازو سامان کا بازار لگایا گیا، وہیں مشاعرہ، چار بیت، قوالی، محفل سماع، بک ریویو، فیشن شو اور بھوپالی تہذیب پر لکھی گئی کتابوں پر تبصرہ ہوگا۔

واضح رہے کہ بھوپال کے اس پری بازار کا آغاز دیڑھ سو سال قبل نواب شاہجہاں بیگم کے عہد میں کیا گیا تھا۔ بیگمات بھوپال کے ذریعہ پری بازار اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ جو خواتین گھروں میں مختلف چیزیں تیار کرتی ہیں انہیں بازار مہیا کیا جاسکے-

پری بازار کے نام سے قدیم بھوپال میں ایک عمارت بھی قائم کی گئی تھی، جہاں پر 60 کی دہائی تک خواتین کے لیے خصوصی بازار لگایا جاتا رہا ہے۔

لیکن اب اس بازار کے نقوش مٹا دیئے گئے ہیں- لیکن وہی نہیں بیگمس آف بھوپال تنظیم کی خواتین نے اسی ایک بار پھر شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چار روزہ پری بازار کی افتتاح کیا۔

دراصل بھوپال میں زردوزی, بھوپالی بٹوا اور دوسری اشیاء جو خواتین گھروں میں بناتی ہیں ان کی مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے مگر خواتین کو پلیٹ فارم نہیں ملنے کے سبب وہ اپنی تیار کردی اشیا فروخت نہیں کر پاتی ہیں۔

لیکن اس طرح کے انعقاد سے خواتین کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تنظیم کا مقصد ہے کہ بھوپال کی قدیم روایت کو محفوظ کیا جائے تاکہ بھوپال کی خواتین کو بھی ایک پلیٹ فارم مل سکے-