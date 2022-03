جنگ زدہ یوکرین میں طب اور دیگر ڈگریاں حاصل کرنے والے بھارتی طلباء کو راحت دیتے ہوئے یوکرین کی حکومت نے کے آر او کے سیکنڈ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Students of Ukrainian Varsities to Get MBBS Degrees یوکرین حکومت کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کے آر او کے فرسٹ کو 2023 تک مؤخر کر دیا گیا تھا جب کہ کے آر او کے سیکنڈ کو اس سال منسوخ کر دیا گیا تھا۔

کے آر او کے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی اہلیت دینے کے لیے سرٹیفکیشن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یوکرین میں میڈیکل اور فارمیسی کے طلباء کو دو الگ الگ امتحانات پاس کرنے چاہئے ہوتے ہیں یعنی یوکرین کے معیارات کے مطابق ڈاکٹر کے طور پر اہل ہونے کے لیے تیسرے سال میں کے آر او کے فرسٹ اور چھٹے سال میں کے آر او کے سیکنڈ کے امتحان پاس کرنا لازمی ہے۔

دنیپروپیٹروسک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں آخری سال میں زیر تعلیم مغربی بنگال کی طالبہ سدھا جیوتی سنگھا نے کہا کہ 'ہم کلاؤڈ نائن پر ہیں اور ہمیں یہ خبر ملی کہ ہمیں اپنی ڈگریاں اور لائسنس بغیر کسی امتحان کے ہی مل جائیں گے۔

واضح رہے کہ مغربی بنگال حکومت پہلے ہی ایم بی بی ایس آخری سال کے 13 طلباء کو سرکاری ہسپتالوں میں انٹرن شپ کے مواقع فراہم کرنے کا وعدہ کر چکی ہے جو یوکرین میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔