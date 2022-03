ریاست مدھیہ پردیش کے شہر نرمداپورم میں سیمری ہرچند روڈ پر واقع درگاہ کو کچھ سماج دشمن عناصر نے بھگوا رنگ سے رنگ کر علاقے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعہ کے بعد مخصوص برادری کے لوگوں نے کچھ جگہوں پر توڑ پھوڑ کی اور افراتفری جیسی صورتحال پیدا کر دی۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی بابائی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لوگوں کو سمجھایا نیز مزید کارروائی شروع کر دی۔ Attempt to Spoil the Atmosphere By Painting The Shrine With Saffron

درگاہ کو بھگوا رنگ سے رنگ کر ماحول خراب کرنے کوشش

اس واقعہ کے بعد بابائی میں کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے۔ ایک برادری کے لوگ ناراض ہو گئے اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جس کے باعث سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ انتظامیہ کو جیسے ہی اس کا علم ہوا، اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے اور لوگوں کو سمجھا کر جام کھلوایا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے۔



بابائی ٹی آئی ہیمنت سریواستو نے بتایا کہ ’’دیر رات کسی نامعلوم شخص نے درگاہ کو بھگوا رنگ میں رنگ دیا تھا، واقعہ سے ناراض ایک برادری کے لوگوں نے گاڑیوں کو روک دیا، لیکن اب صورتحال معمول پر ہے۔ نامعلوم افراد کے خلاف تحقیقات کے بعد جلد کارروائی کی جائے گی۔ وہیں بابائی تحصیلدار نے بھی کشیدگی پھیلانے والے شخص کے خلاف کارروائی کی بات کہی ہے۔