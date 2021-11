دارالحکومت دہلی (Capital of India) میں ہوا کا معیار جمعرات کو بھی انتہائی خراب زمرے میں ریکارڈ کیا گیا، جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس (Air Quality Index) 362 تک پہنچ گیا۔ سسٹم آف ایئر کوالٹی اینڈ ویدر فور کاسٹنگ اینڈ ریسرچ (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research) نے یہ اطلاع دی۔ بدھ کو ہوا کے معیار کا انڈیکس 328 ریکارڈ کیا گیا تھا۔

دہلی کا اے کیو آئی انتہائی خراب زمرے میں

ایس اے ایف اے (SAFA) آر کے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق دہلی کے ملحقہ علاقوں میں کھیتوں میں پرالی جلانے والوں کی تعداد کم ہو کر 432 ہو گئی ہے اور دہلی کی فضائی آلودگی(Air pollution) میں ان کا حصہ 2 فیصد ہے۔ جمعرات کی صبح تقریباً 11 بجے پی ایم 2.5 کی سطح 201 اور پی ایم 10 کی سطح 337 پر رہی۔ ایجنسی نے پہلے کہا تھا کہ 27 نومبر سے مقامی سطح کی ہواؤں کے ساتھ ہوا کے معیار کے انڈیکس میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ آئی ٹی او، لودھی روڈ اور متھرا روڈ پر اے کیو آئی بالترتیب 411، 309 اور 346 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری طرف، آنند وہار اور جہانگیر پوری میں اے کیو آئی بالترتیب 436 اور 463 رہا۔

مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (Central Pollution Control Board) کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دہلی کے ملحقہ حصوں میں ہوا کے معیار کا انڈیکس انتہائی خراب اور شدید حالت میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس فرید آباد میں 438، غازی آباد میں 314، گروگرام میں 334 اور نوئیڈا میں 414 رہا۔

صفر اور 50 کے درمیان اے کیو آئی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، 51 اور 100 تسلی بخش، 101 اور 200 اعتدال پسند، 201 اور 300 ناقص، 301 اور 400 انتہائی خراب، اور 401 اور 500 کے درمیان پیچیدہ زمرے میں درج کیا جاتا ہے۔

دریں اثنا، دہلی حکومت نے بدھ کو کہا کہ قومی راجدھانی میں اسکول، کالج اور تعلیمی ادارے پیر، 29 نومبر سے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے بدھ کے روز کہا کہ 'شہر میں اسکول، کالج اور تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی اور سرکاری ملازمین کو صرف 29 نومبر تک گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے۔' تمام لوگوں سے پرائیویٹ گاڑیوں کا استعمال کم کرنے کی اپیل کریں اور پبلک گاڑیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جس سے ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورتحال بہتر ہوگی۔

محکمہ موسمیات (Meteorology Department) کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کے باعث اس دوران موسم صاف رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 10 اور زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ جمعرات کی صبح 08-30 بجے نسبتاً نمی کا تناسب 95 فیصد رہا۔