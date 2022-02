سیول اسپتال میں تین ڈاکٹروں کے پینل نے لاش کا پوسٹ مارٹم A Panel of Three Doctors Performed The Autopsy کیا۔پوسٹ مارٹم کی ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی۔ اس دوران ان کے بھائی مندیپ سدھو اور گھروالوں کے علاوہ پنجاب سے کافی تعداد میں لوگ شہری اسپتال میں پہنچے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد رشتہ دار سدھو کی لاش کو بھٹنڈا لے After the Postmortem, Relatives Took Body to Bathinda گئے ۔ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سکیورٹی کے پختہ انتظام کئے تھے اور اے ڈی جی سندیپ کھروار اور ایس پی راہل شرما بھی موقع پر موجود رہے۔

یہ بھی پڑھیں:Road Accident in Udhampur: ادھم پور قومی شاہراہ پر سڑک حادثہ، دو کی موت

پنجابی اداکار دیپ سدھو منگل کی رات اپنی منگیتر رینا رائے کے ساتھ اسکارپیو سے گروگرام سے پنجاب جارہے تھے۔ ان کی منگیتر رینا 13 فروری کو ہی امریکہ سے بھارت آئی تھی۔ کے ایم پی پر پپلی ٹول،کھرکھودا میں ان کی اسکارپیو کار آگے چل رہے ٹرک سے جا ٹکرائی ۔حادثے میں گاڑی چلا رہے دیپ سدھو کی موت ہوگئی جبکہ رینا رائے بھی زخمی ہوگئیں۔رینا کو دیر رات جاننے والوں نے دہلی کے نجی اسپتال میں داخل کرایا، جہاں ان کی حالت میں بہتری ہے۔ آج صبح پوسٹ مارٹم کے بعد سدھو کی لاش کو جب پنجاب لے جانے کےلئے ایمبولینس میں رکھا جانے لگا تو وہاں موجود لوگوں نے نعرے لگائے اور ایمبولینس پر پھول بھی برسائے۔دیپ سدھو کی لاش کو لے کر جارہی ایمبولینس کے ساتھ پولیس کی کئی گاڑیاں بھی پنجاب کی طرف روانہ ہوئیں۔

یو این آئی