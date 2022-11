میلبورن: ڈیوڈ وارنر نے آسٹریلیا کے ریڈیو نیٹ ورک ٹرپل ایم پر ایک پروگرام میں کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ شاید سب سے پہلے جائے گا کیونکہ یہ سب (کرکٹ ایونٹس) ایسے ہی ہوں گے۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 میں ہے، یک روزہ ورلڈ کپ اگلے سال ہے۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں میرے آخری 12 مہینے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے محدود اوورز کی کرکٹ پسند ہے۔David Warner Hints At Retirement From Test Cricket Soon

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2022 میں آسٹریلیا کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہونے کے بعد، وارنر سمیت کئی سینئر کھلاڑیوں کے مستقبل پر تلوار لٹک رہی ہے۔ سابق کرکٹر میتھیو ہیڈن نے حال ہی میں کہا تھا کہ ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور آنے والے ورلڈ کپ سے قبل کچھ کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر ہونا چاہیے۔

ون ڈے ورلڈ کپ 2023 بھارت میں منعقد ہونا ہے جبکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا۔ وارنر نے کہا کہ وہ دونوں ورلڈ کپ میں کھیلنا چاہتے ہیں ۔

یہ بھی پڑھیں؛Reason Behind India's T20 WC Debacle ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت کی شکست کی وجہ

وارنر نے کہا کہ مجھے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پسند ہے۔ میں 2024 تک کھیلنے کی کوشش کروں گا۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وقت گزر گیا اور مجھ جیسے کئی کھلاڑیوں کا وقت گزر گیا، وہ سوچ سمجھ کر دعا کریں۔

قابل ذکر ہے کہ آئندہ 12 ماہ میں آسٹریلیا کو بارڈر گواسکر ٹرافی کھیلنے کے لیے ہندوستان آنا ہے جس کے بعد کنگارو ٹیم بھی یہاں ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی۔ اس کے علاوہ انگلینڈ میں ہونے والی ایشز سیریز 2023 جون جولائی 2023 میں منعقد کی جائے گی۔David Warner Hints At Retirement From Test Cricket Soon