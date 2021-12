بھارت میں کووڈ ویکسینیشن مہم Covid Vaccination Campaign in India کو تیز کرنے کے مقصد سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ویکسین لینے والوں کی تعداد 141.37 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔

صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے اتوار کو یہاں بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32 لاکھ 90 ہزار 766 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح 7 بجے تک 141 کروڑ 37 لاکھ 72 ہزار 425 افراد کووڈ ویکسین دی جاچکی ہیں۔

وزارت نے کہا کہ ملک میں کووڈ کے نئے ویرینٹ اومیکرون new variant of Corona کے کل 422 کیسز 17 ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے 130 شفایاب ہو چکے ہیں۔ اومیکرون کے سب سے زیادہ 108 کیس مہاراشٹر میں Omicron in Maharashtra رپورٹ ہوئے ہیں۔

گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس New Corona cases in India کے 6,987 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں اب 76 ہزار 766 کووڈ مریضوں کا علاج کیاجارہا ہے۔ یہ متاثرہ کیسز کا 0.22 فیصد ہے۔ اسی عرصے میں 7,091 مریض کووڈ سے شفایاب ہوئے ، جس کے ساتھ اب تک کل تین کروڑ 42 لاکھ 30 ہزار 354 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں صحت یابی کی شرح 98.40 فیصد ہے۔

ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں نو لاکھ 45 ہزار 455 کووِڈ ٹسٹ کیے گئے ہیں اور یہ تعداد بڑھ کر 67 کروڑ 19 لاکھ 97 ہزار 82 کووڈ ہوچکی ہے۔

