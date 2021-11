صدرجمہوریہ رام ناتھ کووند (President of the Republic Ramnath Kovind) نے جان کی بازی لگاکر وطن کی حفاظت کرنے والے جانبازوں کو آج ایک دفاعی تقریب میں بہادری کے انعامات سے نوازا، جن میں گلوان وادی میں جوہر دکھانے والے کرنل سنتوش بابو (Galwan hero Col Santosh Babu)کو مہاویر چکر (Mahavir Chakra)، صوبے دار سنجیو کمار کو کیرتی چکر (Kirti Chakra for Subedar Sanjiv Kumar)، پانچ سورماؤں کو ویر چکر (Vir Chakra) اور چھ جانبازوں کو شوریہ چکر (Shaurya Chakra) سے نوازا گیا.

صدر جمہوریہ نے منگل کو راشٹرپتی بھون میں منعقد دفاعی تقریب کے دوران یہ ایوارڈ دئے۔ بہادری کے ایوارڈ پانے والوں میں سے سات افراد کو یہ اعزاز بعد از مرگ دیا گیا ہے۔



ڈیفنس ڈیکوریشن تقریب (Defense decoration ceremony) میں کئی دیگر فوجی افسران کو بھی نمایاں خدمات پر اعزازات سے نوازا گیا۔ ان ایوارڈ کا اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا لیکن صدر جمہوریہ نے آج ان ایوارڈز کو عہدیداروں کو پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور کئی معززین بھی موجود تھے۔



