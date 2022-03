نیا مالی سال فائنانشیل ایئر یکم اپریل 2022 سے شروع ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں آپ کے پیسے سے متعلق بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ نئے مہینے کے آغاز سے پہلے ان تمام تبدیلیوں کے بارے میں جان لینا ضروری ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ CHANGES FROM 1 APRIL 2022اس میں پوسٹ آفس سے لے کر بینکنگ اور سرمایہ کاری تک بہت سے اصول شامل ہیں۔ آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔یکم اپریل سے پوسٹ آفس کی کچھ اسکیموں کے قوانین میں تبدیلی کی جارہی ہے۔ یکم اپریل سے لاگو ہونے والے قوانین کے تحت، اب صارفین کو ٹائم ڈپازٹ اکاؤنٹ، سینئر سٹیزن سیونگ سکیم اور ماہانہ انکم سکیم میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہو گا۔ اس کے ساتھ، جو سود پہلے چھوٹی بچتوں میں جمع کی گئی رقم پر دستیاب تھا، وہ اب پوسٹ آفس کے سیونگ اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ پہلے سے موجود بینک اکاؤنٹ یا پوسٹ آفس اکاؤنٹ کو پوسٹ آفس کے چھوٹے بچت اکاؤنٹ سے منسلک کرنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ Axis Bank نے بچت اکاؤنٹ کے لیے ماہانہ اوسط بیلنس کی حد کو 10,000 روپے سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دیا ہے۔ بینک کے یہ قوانین یکم اپریل 2022 سے لاگو ہوں گے۔ CHANGES FROM 1 APRIL 2022

PNB نے اعلان کیا ہے کہ 4 اپریل سے، بینک مثبت تنخواہ کا نظام نافذ کرنے جا رہا ہے۔ مثبت پے سسٹم کے تحت، تصدیق کے بغیر چیک کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی اور یہ اصول 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کے چیک کے لیے لازمی ہے۔ پی این بی نے اپنی آفیشل ویب سائٹ پر اس اصول کے بارے میں جانکاری دی ہے۔CHANGES FROM 1 APRIL 2022مرکزی حکومت نے بجٹ میں کرپٹو ٹیکس کے بارے میں جانکاری دی تھی۔ یکم اپریل سے، حکومت ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ VDA یا کرپٹو پر بھی 30 فیصد ٹیکس وصول کرے گی۔ اس کے علاوہ، جب بھی کوئی کرپٹو اثاثہ فروخت ہوتا ہے، تو اس کی فروخت پر 1فیصد TDS بھی کاٹا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یکم اپریل سے گھر خریدنا مہنگا ہو جائے گا۔ مرکزی حکومت پہلی بار گھر خریدنے والوں کو دفعہ 80EEA کے تحت ٹیکس چھوٹ کا فائدہ دینا بند کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ درد کش ادویات، اینٹی بائیوٹک، اینٹی وائرس جیسی کئی ادویات کی قیمتوں میں 10 فیصد سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد 800 سے زائد ادویات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ CHANGES FROM 1 APRIL 2022

آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ یکم اپریل کو حکومت گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔اگر آپ 31 مارچ 2022 تک اپنے PAN کو اپنے آدھار نمبر کے ساتھ لنک نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا PAN غیر فعال ہو جائے گا اور اس کے لیے آپ سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ تاہم حکومت نے ابھی تک جرمانے کی رقم کا اعلان نہیں کیا ہے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے، اپنے PAN کو آدھار سے جوڑیں۔مرکزی حکومت یکم اپریل سے انکم ٹیکس کے نئے قوانین نافذ کرنے جا رہی ہے۔ دراصل، 1 اپریل سے، موجودہ پی ایف اکاؤنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، جس پر بھی ٹیکس لگے گا۔ قواعد کے مطابق ای پی ایف اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس فری کنٹریبیوشن کی حد لگائی جا رہی ہے۔ اگر اس سے اوپر حصہ ڈالا جائے تو سودی آمدنی پر ٹیکس لگے گا۔ یکم اپریل سے، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے لیے ادائیگی چیک، بینک ڈرافٹ یا کسی دوسرے فزیکل میڈیم کے ذریعے نہیں کی جا سکے گی۔ دراصل، میوچل فنڈ ٹرانزیکشن ایگریگیشن پورٹل MF Utility ٍMFU 31 مارچ 2022 سے چیک-DD وغیرہ کے ذریعے ادائیگی کی سہولت بند کرنے جا رہا ہے۔ تبدیلی کے تحت، یکم اپریل 2022 سے میوچل فنڈز میں پیسہ لگانے کے لیے، آپ کو صرف UPI یا نیٹ بینکنگ کے ذریعے ادائیگی کرنی ہوگی۔ CHANGES FROM 1 APRIL 2022