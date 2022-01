صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت Union Ministry of Health and Family Welfare نے کووڈ متاثرین کے علاج کے طریقہ کار میں تبدیلی کرتے ہوئے 'ہوم آئسولیشن' کی مدت کو کم کر کے سات دن کر دیا Reduced the Duration of Home Isolation to Seven Days ہے۔

بدھ کو یہاں جاری کردہ نظرثانی شدہ رہنما خطوط Revised Guidelines میں، وزارت نے کہا کہ کووڈ انفیکشن کی ہلکی اوردرمیانی علامات والے مریضوں کو ٹیسٹ کرانے کی تاریخ سے سات دن تک میڈیکل آفیسر کی ہدایت کے تحت 'ہوم آئسولیشن' میں رہنا چاہیے اور اگر آخری تین روز مسلسل بخارنہیں ہے، تو آئیسولیشن کی میعادختم ہوجائے گی۔ اس کے لئے مریض کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ کووڈ سے متاثرہ مریض کی دیکھ بھال کرنے والے لوگوں میں اگر کووڈ کی کوئی علامات نہیں ہیں تو انہیں کووڈ ٹیسٹ کرانا لازمی نہیں ہے۔

قابل ذکرہے کہ ملک میں کووڈ انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں ہلکی اور درمیانی علامات سامنے آرہی ہیں۔ ان کا علاج 'ہوم آئسولیشن' میں کیا جا رہا ہے۔

یو این آئی