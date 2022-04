ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی دکانوں میں دینی کتب کے علاوہ عطر اور خوشبو کی دکانیں کافی اہم اور ضروری مانی جاتی ہیں۔ اس ماہ مقدس کے حوالے سے گزشتہ دو سالوں سے ماہ رمضان، عید الفطر، عید الاضحی، شب قدر، شب معراج، شب برات جیسی مقدس راتوں کی عبادات بھی لوگوں نے کورونا گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں ادا کی کیونکہ اس دوران تمام عبادتگاہوں کو بند کردیا گیا تھا۔ لیکن رواں برس کورونا کی پابندیوں کو مکمل اٹھائے جانے کے بعد یہ پہلا رمضان ہے جس میں لوگ اجتماعی طور پر عبادت کر رہے ہیں اور اپنا اپنا کاروبار بڑے ہی جوش و خروش سے کر رہے ہیں جن میں عطر اور خوشبو کی دکانیں بھی شامل ہی۔Business Of Perfume In Bidar



ضلع بیدر کے صوفیا بازار میں موجود عطر کی دکانوں میں رواں سال پھر سے رونق لوٹ آئی ہے۔ احمد خان نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان میں داخل کیا، پچھلے دو سالوں سے کاروبار مکمل طور پر بند تھا جس کے سبب ہم معاشی طور پر بے حد پریشان تھے لیکن اللہ تعالی نے رواں سال ہمیں اور سب کو عبادت کرنے اور کاروبار کرنے کا موقع عطا کیا ہے اور ہمیں آمید ہے کہ اس سال انشاء اللہ اچھا کاروبار ہوگا۔



ایک اور دکاندار جمیل احمد نے بتایا کہ ہمارے یہاں قرآن شریف، جائے نماز، ٹوپی اور مسواک کے علاوہ عطر اور پرفیوم کی مختلف اور نایاب برانڈ دستیاب ہیں۔ اللہ سے آمید ہے کہ اس سال اچھا کاروبار ہوگا۔