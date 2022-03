ریاست پنجاب کے عام آدمی پارٹی کے سابق رکن پارلیمان بھگونت مان آج بھگت سنگھ کے آبائی گاؤں کھٹکڑ کلاں میں وزیراعلی کا حلف لیں گے، اس حلف برداری تقریب میں پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال اور ان کے تمام اراکین اسمبلی شریک ہوں گے، حالانکہ اس تقریب میں وزیراعلی چرنجیت سنگھ چنی کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔Bhagwant Mann to Swear in as Punjab CM

عآپ کے ذرائع کے مطابق کیجریوال کے علاوہ کوئی اور وزیر اعلیٰ حلف برداری کی تقریب میں موجود نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی مرکزی وزیر یا قومی سطح کے کسی بڑے رہنما کو حلف برداری کی تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا ہے، جس میں صرف عآپ رہنما اور پارٹی کے پنجاب کے رہنما ہی شرکت کریں گے۔

دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بدھ کے روز نامزد وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے پنجاب روانہ ہوئے۔ مجاہدہ آزادی بھگت سنگھ کے آبائی گاؤں کھٹکڑ کلاں میں مان کی حلف برداری کی تقریب کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔