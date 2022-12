بریلی: ریاست اترپردیش کے ضلع بریلی میں وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) کی مقامی یونٹ کے الزام کے بعد پولیس نے ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل اور ایک ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ وی ایچ پی نے الزام عائد کیا ہے کہ یہاں کے ایک سرکاری اسکول میں مدرسہ کی طرح عبادت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ بیسک شکشا ادھیکاری (بی ایس اے) ونے کمار نے بتایا کہ یہ واقعہ فرید پور میں واقع ایک سرکاری ہائی پرائمری اسکول میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ وی ایچ پی کی مقامی یونٹ کے کچھ اراکین نے اسکول پرنسپل ناہید صدیقی اور استاد وزیر الدین پر اسکول میں مدرسہ کی طرح عبادت کا طریقہ سکھا کر ہندو اکثریتی علاقے میں لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وی ایچ پی کے ارکان نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزمان طلباء کا مذہب بھی تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔پولیس نے بتایا کہ اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آیا ہے۔ The principal and a teacher accused for reciting madrassa-type prayer

انہوں نے بتایا کہ وی ایچ پی کے سٹی صدر سومپال راٹھور کے شکایتی خط کی بنیاد پر پرنسپل اور استاد کے خلاف بدھ کو ایف آئی آر درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزام ہے کہ وزیرالدین اور پرنسپل صدیقی کے کہنے پر اسکول میں ایک طویل عرصے سے مدرسہ کی طرح عبادت کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا اور احتجاج کرنے والے طلباء کو دھمکیاں دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں پرنسپل سے وضاحت طلب کی گئی ہے، جب کہ استاد کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔