ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد میں بینک عملے کی لاپرواہی Bank Staff Negligence کی وجہ سے ایک معمر شخص کو پوری رات تقریباً 18 گھنٹے لاکر روم Old Man Trapped In a Locker Room میں گزارنی پڑی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں یونین بینک Union Bank in Jubilee Hills میں پیش آیا۔ دراصل 87 سالہ کرشنا ریڈی پیر کی شام بینک گئے تھے۔ کرشنا ریڈی Krishna Reddy بینک عملے سے اجازت لے کر لاکر روم میں گئے اور جب وہ واپس آئے، تب تک بینک ملازمین نے غلطی سے بینک بند کر دیا تھا۔

Old Man Trapped In A Locker Room: معمر شخص 18 گھنٹے تک بینک کے لاکر روم میں پھنسا رہا

کرشنا ریڈی بینک کے اندر ہی پھنسے رہے۔ ان کے پاس موبائل نہیں تھا۔ رات ہونے کے بعد کرشنا ریڈی کے اہل خانہ نے جوبلی ہلز پی ایس میں اس کی شکایت کی۔ پولیس نے مقدمہ درج Police Registered The Case کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ Police looked at the CCTV cameras کی تو دیکھا کہ وہ بینک لاکر روم میں موجود ہیں۔ پولیس صبح 10 بجے کے قریب معمر شخص کو بینک لاکر سے باہر نکالا۔ وہیں کرشنا ریڈی کے اہلخانہ بینک عملہ کی لاپرواہی پر برہم Negligence Of The Bank Staff تھے۔ کرشنا ریڈی ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریص ہیں۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔