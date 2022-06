حیدرآباد: حیدرآباد میں آزادی کے 75 سالہ آزادی اتسو کے موقع پر نایاب سکھوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سیف آباد منٹ کمپاؤنڈ میں 6 جون سے 13 تک یہ نمائش جاری رہے گی۔ جس میں شیر شاہ سوری کے دور کے سکے، مغلیہ دور کے سکے، قطب شاہی دور کے سکے، بادشاہ جہانگیر کے دنیا کے سب بڑے سکے اور آصف جاہی دور کے سکے، اس کے علاوہ دیگر باشاہوں کے دور کے سکے موجود ہیں۔ An Exhibition of Old Coins in Hyderabad

آصف جاہی سلطنت کے تیسرے نظام نظام نواب اکبر علی خان بہادر سکندر جنگ نے 1803 میں حیدرآباد دکن آصف جاہی دور حکومت میں حیدرآباد کے علاقے سنتوش نگر میں سکہ بنانے والی کمپنی قائم کی جس میں حیدرآباد دکن کے سکے بنائے جاتے تھے۔ Exhibition of coins of Asif Jahi era in Hyderabad۔ اس سے قبل دکن کے سکے کلکتہ اور ممبئی کی کمپنیوں میں تیار ہوتے تھے۔ 1903ء میں چھٹویں نظام میر محبوب علی خاں بہادر نے منٹ کمپاؤنڈ ، سیف آباد نے میں قیام کیا۔ اس منٹ کمپاؤنڈ میں آصف جاہی دور کا سکہ تیار کیا جاتا تھا۔

1948 میں ریاست حیدرآباد کا انضمام بھارت میں ہوا۔ اس وقت میر عثمان علی خان بہادر دکن کے بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں بھارتی حکومت کے سکے بھی تیار ہوئے۔ 1997 میں یہ کمپنی چرلہ پلی منتقل کردی گئی۔ منٹ کمپاؤنڈ کو نمائش میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ اس منٹ کمپاؤنڈ میں سونا، چاندی اور اشرفی بھی تیار ہوتی تھی۔ یہاں سکے تیار کرنے والے اوزار آج بھی موجود ہیں۔ اس نمائش میں ہزاروں قسم کے سکے موجود ہیں۔ Coin Exhibition in Hyderabad۔ اس کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں لوگ آرہے ہیں۔

