مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ کے مون ضلع کے اوٹنگ گاؤں میں ہونے والے اس واقعہ پر Amit Shah on Nagaland Violence دکھ کا اظہار کیا ہے جس میں مبینہ طور پر سکیورٹی فورسز Security Forces Nagaland Firing کی فائرنگ میں 11 عام شہری مارے گئے Eleven Civilians Were Killed In The Firing اس واقعہ میں سیکورٹی فورسز کا ایک جوان ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔



شاہ نے کہا ہے کہ واقعہ کی تحقیقات خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے کرائی جائے گی اور اس معاملے میں جلد از جلد انصاف کو یقینی بنایا جائے گا اتوار کو ایک ٹویٹ پیغام میں، مسٹر شاہ نے کہا ’’مجھے ناگالینڈ کے اوٹنگ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعہ سے دکھ پہنچا۔ میں مرنے والوں کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ریاستی حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی ایک اعلیٰ سطحی خصوصی تحقیقاتی ٹیم اس واقعہ کی تحقیقات کرے گی اور متاثرین کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کرایا جائے گا۔

ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے امن برقرار رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔



ہفتہ کی شام چار بجے ناگالینڈ کے اوٹنگ گاؤں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مبینہ تصادم میں دس شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔



یو این آئی