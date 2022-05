نئی دہلی: دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ عید کے دن ڈیوٹی پر نہ آنے والے تیسری بٹالین کے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ایک سینیئر پولیس افسر کے مطابق عید کے موقع پر منگل کو قومی دارالحکومت میں تھرڈ بٹالین کے 500 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ صدر بازار علاقے میں تعینات 60 جوانوں کو ڈیوٹی سے غائب پائے جانے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تمام معطل پولیس اہلکار تیسری بٹالین میں تعینات ہیں۔ تاہم سینیئر پولیس حکام نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ Action to be taken against delhi police personnel who were not on duty on eid

اہلکار نے کہا کہ ’’غیر حاضر پائے جانے والوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔‘‘ نماز عید کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اہم مذہبی مقامات اور شہر کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ انہوں نے افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں پیدل اور موٹرسائیکل پر گشت کی گئی اور علما کو لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے متعلق عدالتی ہدایات کے بارے میں بتایا گیا۔

واضح رہے کہ کچھ دن قبل جہانگیر پوری علاقے میں ہونے والے پرتشدد واقعے اور کشیدگی کے بعد دہلی پولیس حساس مقامات پر کافی احتیاط برت رہی ہے۔ عید کے موقع پر کئی علاقوں میں امن کو یقینی بنانے کے لیے منگل کو دہلی کے تمام حساس مقامات پر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ شمالی ضلع کے صدر بازار تھانے کے علاقے میں پولیس اہلکار تعینات تھے۔ ذرائع کے مطابق یہاں تعینات جوان ڈیوٹی کے دوران بغیر جازت کے غائب ہو گئے۔ اس کی اطلاع ملنے کے بعد اعلیٰ افسر نے لاپرواہی برتنے پر 60 سپاہیوں کو معطل کر دیا ہے۔