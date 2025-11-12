ETV Bharat / Videos

دہشت گردی نوجوانوں کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ: ایل جی سنہا - IUST AWANTIPORA FOUNDATION DAY

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 12, 2025 at 5:23 PM IST

اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی IUSTاونتی پورہ کے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں ہفتہ بھر جاری رہنے والے پروگرامز میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔

منوج سنہا نے خطاب کے دوران دہشت گردی کے لیے ’پڑوسی ملک‘ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا: ’’پڑوسی ملک کو یہاں کی تعمیر و ترقی راس نہیں آتی اس لئے وہ آتنک واد (دہشت گردی) کا سہارا لے رہا ہے۔‘‘  

سنہا نے لال قلعہ بم دھماکہ کے پس منظر میں کہا کہ دہشت گردی نہ صرف ملک کے امن و امان اور معیشت کے لئے خطرہ ہے بلکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل کے لئے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔

انہوں نے دہلی بم دھماکے میں مارے گئے بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوئے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی و تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ سنہا نے کہا: ’’یہ سچ ہے کہ دہشت گردی امن و ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ یہ نہ صرف نفرت اور تشدد کو پھیلاتی ہے بلکہ عوام کے اتحاد اور بھائی چارے کو بھی کمزور کرتی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

