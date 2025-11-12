دہشت گردی نوجوانوں کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ: ایل جی سنہا - IUST AWANTIPORA FOUNDATION DAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 12, 2025 at 5:23 PM IST
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی IUSTاونتی پورہ کے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں ہفتہ بھر جاری رہنے والے پروگرامز میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔
منوج سنہا نے خطاب کے دوران دہشت گردی کے لیے ’پڑوسی ملک‘ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا: ’’پڑوسی ملک کو یہاں کی تعمیر و ترقی راس نہیں آتی اس لئے وہ آتنک واد (دہشت گردی) کا سہارا لے رہا ہے۔‘‘
سنہا نے لال قلعہ بم دھماکہ کے پس منظر میں کہا کہ دہشت گردی نہ صرف ملک کے امن و امان اور معیشت کے لئے خطرہ ہے بلکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل کے لئے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔
انہوں نے دہلی بم دھماکے میں مارے گئے بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوئے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی و تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ سنہا نے کہا: ’’یہ سچ ہے کہ دہشت گردی امن و ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ یہ نہ صرف نفرت اور تشدد کو پھیلاتی ہے بلکہ عوام کے اتحاد اور بھائی چارے کو بھی کمزور کرتی ہے۔
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی IUSTاونتی پورہ کے بیسویں یوم تاسیس کے سلسلے میں ہفتہ بھر جاری رہنے والے پروگرامز میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔
منوج سنہا نے خطاب کے دوران دہشت گردی کے لیے ’پڑوسی ملک‘ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا: ’’پڑوسی ملک کو یہاں کی تعمیر و ترقی راس نہیں آتی اس لئے وہ آتنک واد (دہشت گردی) کا سہارا لے رہا ہے۔‘‘
سنہا نے لال قلعہ بم دھماکہ کے پس منظر میں کہا کہ دہشت گردی نہ صرف ملک کے امن و امان اور معیشت کے لئے خطرہ ہے بلکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل کے لئے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔
انہوں نے دہلی بم دھماکے میں مارے گئے بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوئے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی و تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ سنہا نے کہا: ’’یہ سچ ہے کہ دہشت گردی امن و ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ یہ نہ صرف نفرت اور تشدد کو پھیلاتی ہے بلکہ عوام کے اتحاد اور بھائی چارے کو بھی کمزور کرتی ہے۔