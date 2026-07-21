گاؤں کا پہلا نوجوان جس نے نیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کی - EVEN WITHOUT HIS PARENTS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 21, 2026 at 12:19 PM IST
دوگام، کاکاپورہ، پلوامہ (سید عادل مشتاق شاہ)
جہاں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے ہزاروں طلبہ نے اس سال نیشنل ایلیجیبلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ (نیٹ NEET) میں کامیابی حاصل کی، وہیں ضلع پلوامہ کے دوگام کاکا پورہ سے تعلق رکھنے والے باسط احمد نامی نوجوان کی کامیابی کی داستان سب سے منفرد، متاثر کن اور حوصلہ افزا بن کر سامنے آئی ہے۔ اگرچہ اکثر کامیاب امیدوار اپنی کامیابی کا سہرا والدین کی دعاؤں، رہنمائی، حوصلہ افزائی اور مسلسل تعاون کے سر باندھتے ہیں، لیکن دوگام کاکا پورہ کے باسط احمد کی زندگی کا سفر ان سب سے مختلف رہا۔ انہیں بچپن ہی سے والدین کی شفقت، رہنمائی اور سہارے سے محروم رہنا پڑا، مگر انہوں نے حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنا لیا۔
ان کی پرورش اس کے ننھیال میں ہوئی، جہاں اس کی نانی اور ماموں نے نہ صرف انہیں بے پناہ محبت اور شفقت دی بلکہ ہر قدم پر اس کی تعلیم، حوصلہ افزائی اور رہنمائی کا بھی بھرپور خیال رکھا۔ محدود وسائل اور زندگی کی بے شمار مشکلات کے باوجود اس نوجوان نے کبھی اپنے خوابوں کو ماند نہیں پڑنے دیا اور مسلسل محنت، لگن اور ثابت قدمی کو اپنا شعار بنایا۔ اسی انتھک محنت، عزم اور اپنے ننھیال کی بے لوث سرپرستی کے نتیجے میں اس نے نیٹ جیسے ملک کے مشکل ترین اور مسابقتی امتحان میں کامیابی حاصل کرکے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ارادے مضبوط ہوں، محنت میں خلوص ہو اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی مشکل انسان کی منزل کا راستہ نہیں روک سکتی۔
دوگام کاکا پورہ کے باسط احمد کی کامیابی صرف اس کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ان تمام نوجوانوں کے لیے امید، حوصلے اور عزم کی روشن مثال ہے جو نامساعد حالات، محدود وسائل یا زندگی کی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ کامیابی اس حقیقت کی بھی عکاس ہے کہ عزم، محنت اور مستقل مزاجی ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے اس کی بھرپور پرورش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس کی یہی تربیت کی کہ تعلیم ہی اس کی اولین ترجیح ہو اور پڑھائی کے سوا کسی اور چیز پر توجہ نہ دے۔ ان کے ماموں شاہد احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی کبھار اسے ڈانٹتے بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا پہلا نوجوان ہے جس نے نیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے علاقے کے بیشتر نوجوان یا تو بے روزگار ہیں یا پھر مزدوری کرکے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔
دوگام، کاکاپورہ، پلوامہ (سید عادل مشتاق شاہ)
جہاں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے ہزاروں طلبہ نے اس سال نیشنل ایلیجیبلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ (نیٹ NEET) میں کامیابی حاصل کی، وہیں ضلع پلوامہ کے دوگام کاکا پورہ سے تعلق رکھنے والے باسط احمد نامی نوجوان کی کامیابی کی داستان سب سے منفرد، متاثر کن اور حوصلہ افزا بن کر سامنے آئی ہے۔ اگرچہ اکثر کامیاب امیدوار اپنی کامیابی کا سہرا والدین کی دعاؤں، رہنمائی، حوصلہ افزائی اور مسلسل تعاون کے سر باندھتے ہیں، لیکن دوگام کاکا پورہ کے باسط احمد کی زندگی کا سفر ان سب سے مختلف رہا۔ انہیں بچپن ہی سے والدین کی شفقت، رہنمائی اور سہارے سے محروم رہنا پڑا، مگر انہوں نے حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنا لیا۔
ان کی پرورش اس کے ننھیال میں ہوئی، جہاں اس کی نانی اور ماموں نے نہ صرف انہیں بے پناہ محبت اور شفقت دی بلکہ ہر قدم پر اس کی تعلیم، حوصلہ افزائی اور رہنمائی کا بھی بھرپور خیال رکھا۔ محدود وسائل اور زندگی کی بے شمار مشکلات کے باوجود اس نوجوان نے کبھی اپنے خوابوں کو ماند نہیں پڑنے دیا اور مسلسل محنت، لگن اور ثابت قدمی کو اپنا شعار بنایا۔ اسی انتھک محنت، عزم اور اپنے ننھیال کی بے لوث سرپرستی کے نتیجے میں اس نے نیٹ جیسے ملک کے مشکل ترین اور مسابقتی امتحان میں کامیابی حاصل کرکے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ارادے مضبوط ہوں، محنت میں خلوص ہو اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی مشکل انسان کی منزل کا راستہ نہیں روک سکتی۔
دوگام کاکا پورہ کے باسط احمد کی کامیابی صرف اس کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ان تمام نوجوانوں کے لیے امید، حوصلے اور عزم کی روشن مثال ہے جو نامساعد حالات، محدود وسائل یا زندگی کی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ کامیابی اس حقیقت کی بھی عکاس ہے کہ عزم، محنت اور مستقل مزاجی ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے اس کی بھرپور پرورش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس کی یہی تربیت کی کہ تعلیم ہی اس کی اولین ترجیح ہو اور پڑھائی کے سوا کسی اور چیز پر توجہ نہ دے۔ ان کے ماموں شاہد احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی کبھار اسے ڈانٹتے بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا پہلا نوجوان ہے جس نے نیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے علاقے کے بیشتر نوجوان یا تو بے روزگار ہیں یا پھر مزدوری کرکے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔