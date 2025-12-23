ETV Bharat / Videos

اسمرتی مندھانا کی طرح کرکٹر بننے والی ننہی کشمیری بچی کا جذباتی رد عمل - AAMINA FROM AARU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
اسمرتی مندھانا کی طرح کرکٹر بننے والی ننہی کشمیری بچی کا جذباتی رد عمل (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 23, 2025 at 2:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (میر اشفاق) : شہرت یافتہ سیاحتی مقام پہلگام کے حسین آرو سے تعلق رکھنے والی آمِنہ نامی ایک کمسن بچی کا بھارتی خاتون کرکٹ ٹیم کی معروف بیٹس ویمن اسمرتی مندھانا کو اپنا رول ماڈل ماننے اور ان ہی کی طرح قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے کا ’ننہا‘ خواب وائر ہو رہا ہے۔

اس بچی کے معصوم خواب کو اُس وقت ایک نئی پرواز ملی جب ہدایتکار کبیر خان نے کشمیر سفر کے دوران دلکش لمحے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا: ’’کشمیر میں کیمرے کے ساتھ گھومتے ہوئے اکثر جادوئی لمحات کا سامنا ہوتا ہے۔‘‘  

خان نے آرو کی اس ننھی بچی کا ذکر کیا جو چاہتی تھی کہ اس کی پسندیدہ کرکٹر اسمرتی مندھانا تک اس کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا اور بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی اسٹار اسمرتی مندھانا نے بھی پوسٹ پر محبت بھرا ردِعمل ظاہر کیا۔

اننت ناگ (میر اشفاق) : شہرت یافتہ سیاحتی مقام پہلگام کے حسین آرو سے تعلق رکھنے والی آمِنہ نامی ایک کمسن بچی کا بھارتی خاتون کرکٹ ٹیم کی معروف بیٹس ویمن اسمرتی مندھانا کو اپنا رول ماڈل ماننے اور ان ہی کی طرح قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے کا ’ننہا‘ خواب وائر ہو رہا ہے۔

اس بچی کے معصوم خواب کو اُس وقت ایک نئی پرواز ملی جب ہدایتکار کبیر خان نے کشمیر سفر کے دوران دلکش لمحے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا: ’’کشمیر میں کیمرے کے ساتھ گھومتے ہوئے اکثر جادوئی لمحات کا سامنا ہوتا ہے۔‘‘  

خان نے آرو کی اس ننھی بچی کا ذکر کیا جو چاہتی تھی کہ اس کی پسندیدہ کرکٹر اسمرتی مندھانا تک اس کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا اور بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی اسٹار اسمرتی مندھانا نے بھی پوسٹ پر محبت بھرا ردِعمل ظاہر کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SMRITI MANDHANA
KASHMIR NEWS
KASHMIRI CRICKETER VIRAL
CRICKETER FROM ARU PAHALGAM
AAMINA FROM AARU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

ا

میرواعظ کشمیر نے کی زبردستی ’نقاب کھینچنے‘ کی مذمت

December 19, 2025 at 5:21 PM IST
Tehsil Aripal without Fire station, people stage silent protest Urdu News

جدید دور میں بھی فائر اسٹیشن سے محروم ضلع ترال کا آری پل تحصیل

December 17, 2025 at 4:56 PM IST
Leopard successfully captured in Rajpura people breathe a sigh of relief Urdu News

کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد تیندوے کو زندہ حالت میں پکڑا گیا

December 17, 2025 at 1:22 PM IST
DDC Tulail demands resignation of MLA Gurez, says people threatened with defamation after video went viral Urdu News

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد رکن اسمبلی گریز نظیر احمد خان کو استعفیٰ دینا چاہیے

December 17, 2025 at 1:10 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.