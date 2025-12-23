اسمرتی مندھانا کی طرح کرکٹر بننے والی ننہی کشمیری بچی کا جذباتی رد عمل - AAMINA FROM AARU
Published : December 23, 2025 at 2:01 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : شہرت یافتہ سیاحتی مقام پہلگام کے حسین آرو سے تعلق رکھنے والی آمِنہ نامی ایک کمسن بچی کا بھارتی خاتون کرکٹ ٹیم کی معروف بیٹس ویمن اسمرتی مندھانا کو اپنا رول ماڈل ماننے اور ان ہی کی طرح قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے کا ’ننہا‘ خواب وائر ہو رہا ہے۔
اس بچی کے معصوم خواب کو اُس وقت ایک نئی پرواز ملی جب ہدایتکار کبیر خان نے کشمیر سفر کے دوران دلکش لمحے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا: ’’کشمیر میں کیمرے کے ساتھ گھومتے ہوئے اکثر جادوئی لمحات کا سامنا ہوتا ہے۔‘‘
خان نے آرو کی اس ننھی بچی کا ذکر کیا جو چاہتی تھی کہ اس کی پسندیدہ کرکٹر اسمرتی مندھانا تک اس کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا اور بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی اسٹار اسمرتی مندھانا نے بھی پوسٹ پر محبت بھرا ردِعمل ظاہر کیا۔
