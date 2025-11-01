ETV Bharat / Videos

سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں CCG وفد نے کی میرواعظ کشمیر سے ملاقات - YASHWANT SINHA MET MIRWAIZ KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں (CCG) وفد نے میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کے ساتھ سرینگر میں ان کی رہائش گاہ واقع نگین پر ملاقات کی۔ وفد میں ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل کپل کاک اور سینئر صحافی بھارت بھوشن بھی شامل تھے۔

بات چیت کے دوران جموں و کشمیر کی مجموعی صورتحال، عوامی مشکلات اور سیاسی قیدیوں کے انسانی ہمدردی کے مسائل کو حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین اس بات پر متفق ہوئے کہ امن اور مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے بات چیت، افہام و تفہیم اور مسلسل رابطے ناگزیر ہیں۔

سرینگر: سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں (CCG) وفد نے میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کے ساتھ سرینگر میں ان کی رہائش گاہ واقع نگین پر ملاقات کی۔ وفد میں ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل کپل کاک اور سینئر صحافی بھارت بھوشن بھی شامل تھے۔

بات چیت کے دوران جموں و کشمیر کی مجموعی صورتحال، عوامی مشکلات اور سیاسی قیدیوں کے انسانی ہمدردی کے مسائل کو حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین اس بات پر متفق ہوئے کہ امن اور مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے بات چیت، افہام و تفہیم اور مسلسل رابطے ناگزیر ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRWAIZ KASHMIR CCG GROUP MEET
CCG GROUP MEETS APHC LEADERS
CCG GROUP MEETS SEPARATIST LEADER
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق
YASHWANT SINHA MET MIRWAIZ KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

گلوان کے شہیدوں کو خراج پیش کرنے کیلئے بنگال سے لداخ تک سائیکل مارچ

گلوان کے شہیدوں کو خراج پیش کرنے کیلئے بنگال سے لداخ تک سائیکل مارچ

November 1, 2025 at 2:55 PM IST
راجا اظہر

اوڑی قصبہ کا پہلا نوجوان جس نے یو پی ایس سی کوالیفائی کیا

October 30, 2025 at 7:04 PM IST
JK Police Equipped with Next Generation Weapons: SSP Ganderbal Urdu News

جے اینڈ کے پولیس کسی بھی حفاظتی چیلنج کا مضبوط اور مؤثر جواب دینے کی اہل

October 30, 2025 at 5:09 PM IST
National conference never fulfilled election promises: Former Minister Ghulam Hassan Mir Urdu News

سابق وزیر غلام حسن میر سے ای ٹی وی بھارت کا خصوصی انٹرویو

October 30, 2025 at 5:03 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.