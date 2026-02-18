سیاحت کی واپسی سے وولر کے کنارے آباد لوگوں کو روزگار بحال ہونے کی توقع - WULAR REOPENED FOR TOURISTS
Published : February 18, 2026 at 6:53 PM IST
بانڈی پورہ: وادی کشمیر کی معروف جھیل ’وولر‘ کو پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد دیگر سیاحتی مقامات کی طرح وولر جھیل کو بھی سیاحتی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم حکومت کی جانب سے وولر جھیل کو تقریباً دس ماہ بعد دوبارہ سیاحوں کے لیے کھولے جانے کے احکامات سے مقامی لوگوں خاص کر سیاحتی سرگرمیں سے وابستہ لوگوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی ہے۔
وولر کی طویل بندش کے باعث یہاں کے کشتی بانوں، دکانداروں اور سیاحت سے وابستہ کنبوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی واپسی سے روزگار بحال ہوگا اور علاقے کی معیشت دوبارہ متحرک ہوگی۔
