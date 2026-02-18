ETV Bharat / Videos

سیاحت کی واپسی سے وولر کے کنارے آباد لوگوں کو روزگار بحال ہونے کی توقع - WULAR REOPENED FOR TOURISTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
سیاحت کی واپسی سے وولر کے کنارے آباد لوگوں کو روزگار بحال ہونے کی توقع (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 18, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

بانڈی پورہ: وادی کشمیر کی معروف جھیل ’وولر‘ کو پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد دیگر سیاحتی مقامات کی طرح وولر جھیل کو بھی سیاحتی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم حکومت کی جانب سے وولر جھیل کو تقریباً دس ماہ بعد دوبارہ سیاحوں کے لیے کھولے جانے کے احکامات سے مقامی لوگوں خاص کر سیاحتی سرگرمیں سے وابستہ لوگوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی ہے۔

وولر کی طویل بندش کے باعث یہاں کے کشتی بانوں، دکانداروں اور سیاحت سے وابستہ کنبوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی واپسی سے روزگار بحال ہوگا اور علاقے کی معیشت دوبارہ متحرک ہوگی۔  

بانڈی پورہ: وادی کشمیر کی معروف جھیل ’وولر‘ کو پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد دیگر سیاحتی مقامات کی طرح وولر جھیل کو بھی سیاحتی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم حکومت کی جانب سے وولر جھیل کو تقریباً دس ماہ بعد دوبارہ سیاحوں کے لیے کھولے جانے کے احکامات سے مقامی لوگوں خاص کر سیاحتی سرگرمیں سے وابستہ لوگوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی ہے۔

وولر کی طویل بندش کے باعث یہاں کے کشتی بانوں، دکانداروں اور سیاحت سے وابستہ کنبوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی واپسی سے روزگار بحال ہوگا اور علاقے کی معیشت دوبارہ متحرک ہوگی۔  

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR TOURISM
WULAR LAKE KASHMIR
PAHALGAM TERROR ATTACK
وولر جھیل
WULAR REOPENED FOR TOURISTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری

جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری

February 18, 2026 at 4:15 PM IST
The snow removal operations by the Border Roads Organization on Mughal Road Urdu News

شوپیاں میں ریکارڈ مدت میں برف صاف کرنے سے عوام میں خوشی

February 17, 2026 at 11:20 AM IST
پلوامہ حملہ کی ساتویں برسی، پولیس، سی آر پی ایف نے کیا خراج پیش

پلوامہ حملہ کی ساتویں برسی، پولیس، سی آر پی ایف نے کیا خراج پیش

February 14, 2026 at 4:34 PM IST
پلوامہ مارکیٹ چیکنگ مہم کے دوران 9دکانداروں پر جرمانہ عائد

پلوامہ مارکیٹ چیکنگ مہم کے دوران 9دکانداروں پر جرمانہ عائد

February 13, 2026 at 3:25 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.