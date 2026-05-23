انٹرنیشنل بایو ڈائورسٹی ڈے پر وولر جھیل کے تحفظ کا مطالبہ - BIODIVERSITY DAY PROGRAMME

انٹرنیشنل بایو ڈائورسٹی ڈے پر وولر جھیل کے تحفظ کا مطالبہ

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 23, 2026 at 1:59 PM IST

بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی ڈے  کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے سوپور نگلی علاقے میں منقدہ ایک روزہ خصوصی تقریب میں ایم ایل اے واگورہ - کریری عرفان حفیظ لون کے علاوہ مختلف محکمہ جات سے وابستہ افسران، ماہرین ماحولیات اور ماہی گیروں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔

اس موقع پر پروگرام کےد وران خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حیاتیاتی تنوع خاص کر وولر جھیل کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مقامی ماہی گیروں کو درپیش مشکلات کو بھی اجاگر کیا گیا۔

ماہرین ماحولیات نے وولر جھیل کی موجودہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور حکومت سمیت متعلقہ اداروں، مقامی شہریوں سے بھی اس ورثے کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience.

