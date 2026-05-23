انٹرنیشنل بایو ڈائورسٹی ڈے پر وولر جھیل کے تحفظ کا مطالبہ - BIODIVERSITY DAY PROGRAMME
Published : May 23, 2026 at 1:59 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی ڈے کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے سوپور نگلی علاقے میں منقدہ ایک روزہ خصوصی تقریب میں ایم ایل اے واگورہ - کریری عرفان حفیظ لون کے علاوہ مختلف محکمہ جات سے وابستہ افسران، ماہرین ماحولیات اور ماہی گیروں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع پر پروگرام کےد وران خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حیاتیاتی تنوع خاص کر وولر جھیل کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مقامی ماہی گیروں کو درپیش مشکلات کو بھی اجاگر کیا گیا۔
ماہرین ماحولیات نے وولر جھیل کی موجودہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور حکومت سمیت متعلقہ اداروں، مقامی شہریوں سے بھی اس ورثے کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔
