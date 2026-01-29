’آندھی قہر بن کر آئی‘، حکومتی امداد کے انتظار میں پلوامہ کا غریب رہائشی - WINDS LEAVE PULWAMA MAN HOMELESS
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 29, 2026 at 6:10 PM IST
پلوامہ: کشمیر میں گزشتہ جمعرات تیز ہواؤں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی، جہاں فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا وہیں کئی رہائشی و کمرشل عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ ضلع پلوامہ کے ذڑورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے عبد الحمید وگے نامی ایک غریب شہری کا مکان بھی آندھی کی زد میں آ کر بری طرح متاثر ہوا۔
تیز ہواؤں کے باعث مکان نہ صرف چھت اڑ گئی بلکہ دیواروں میں بھی گہری دراڑیں پڑ گئیں، جس کے باعث اب گھر رہائش کے قابل نہیں رہا۔
متاثرہ کے مطابق کئی دن گزرنے کے باوجود نہ کسی افسر نے نقصان کا جائزہ لیا اور نہ ہی کسی قسم کی انہیں فوری امداد فراہم کی گئی، جس سے وہ اور ان کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔
