مجوزہ حدبندی پر جلد ہی مشترکہ فیصلہ لیا جائے گا: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH ON DELIMITATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 15, 2026 at 3:34 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ "مرکز کی جانب سے پیش کیے گئے مجوزہ ڈی لمٹیشن بل پر حتمی موقف انڈیا بلاک کے اندر تفصیلی مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا۔"
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "اتحاد کے شراکت داروں کا ایک اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہونے والا ہے جہاں اس معاملے پر مشترکہ طور پر غور کیا جائے گا۔" انہوں نے کہا: "ہم اکیلے اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انڈیا بلاک اس پر بات کرے گا اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہمارے ردعمل کے حوالے سے مشترکہ فیصلہ لیا جائے گا۔"
