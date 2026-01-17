کشمیر، جنگلی سور کے حملے میں شہری زخمی - WILD BORE ATTACK KASHMIR
Published : January 17, 2026 at 6:09 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے مین ٹاؤن میں اچانک ایک جنگلی سور نمودار ہوا جس کی وجہ سے پورے مارکیٹ میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بازار کے بعد جنگلی سور ہایینہ نامی گاؤں میں نمودار ہوا اور ایک شہری کو زخمی کر دیا۔
جنگلی سور کے حملے زخمی ہوئے شہری کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد زخمی ہوئے شہری نے بتایا کہ وہ ہاینہ نامی گاؤں میں مزوری کر رہا تھا جس دوران سور نے اس پر حملہ کرکے اسے شدید زخمی کر دیا۔
انہوں نے حکومت سے مدد کا مطالبہ کیا ہے وہیں مقامی ایم ایل اے رفیق احمد نائیک بھی متاثرہ شخص کی عیادت کے لئے اسپتال پہنچے اور وائلڈ لائف محکمہ سے متاثرہ کے لیے ریچھ یا تیندوے کے حملے میں جاری کی جانے والی امداد اس شہری کے لیے بھی واگزار کئے جانے کی اپیل کی۔
