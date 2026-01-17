ETV Bharat / Videos

کشمیر، جنگلی سور کے حملے میں شہری زخمی

ترال میں شہری جنگلی کے حملے میں زخمی (ای ٹی وی بھارت)

ETV Bharat Urdu Team

January 17, 2026

1 Min Read
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے مین ٹاؤن میں اچانک ایک جنگلی سور نمودار ہوا جس کی وجہ سے پورے مارکیٹ میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بازار کے بعد جنگلی سور ہایینہ نامی گاؤں میں نمودار ہوا اور ایک شہری کو زخمی کر دیا۔

جنگلی سور کے حملے زخمی ہوئے شہری کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد زخمی ہوئے شہری نے بتایا کہ وہ ہاینہ نامی گاؤں میں مزوری کر رہا تھا جس دوران سور نے اس پر حملہ کرکے اسے شدید زخمی کر دیا۔

انہوں نے حکومت سے مدد کا مطالبہ کیا ہے وہیں مقامی ایم ایل اے رفیق احمد نائیک بھی متاثرہ شخص کی عیادت کے لئے اسپتال پہنچے اور وائلڈ لائف محکمہ سے متاثرہ کے لیے ریچھ یا تیندوے کے حملے میں جاری کی جانے والی امداد اس شہری کے لیے بھی واگزار کئے جانے کی اپیل کی۔

ترال
KASHMIR WILD BORE ATTACK
WILD BORE ATTACK KASHMIR

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

