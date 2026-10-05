کشمیر میں زعفران کی پیداوار کم اور کھیت سکڑ کیوں رہے ہیں؟
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 5, 2026 at 8:57 PM IST
سرینگر : روایتی طور پر کشمیر میں زعفران کی کاشت ضلع پلوامہ کے پانپور علاقے میں ہوتی آ رہی ہے۔ یہ علاقہ ڈھلانوں والی زمین اور زعفران کے پودے کے لیے درکار آب و ہوا کے لیے مشہور ہے تاہم سکڑتے کھیتوں، آبپاشی نظام میں کمی، اربنائزیشن سمیت کسانوں کا دیگر فصلوں کی جانب بڑھتا رجحان اس صدیو پرانی فصل کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
اس ضمن میں ڈائریکٹر ایگریکلچر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کئی اہل پلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ کی جانب سے زعفرات کی کاشت کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالہ سے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ اسکیمیں بھی متعارف کی گئی ہیں۔
انہوں نے پانپور میں زمین مافیا سرگرم ہونے اور زعفران اراضی کو رہائیشی کالونیوں یا کمرشل عمارتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی جانب سے زعفران ترک کرکے لیونڈر یا ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کی طرف مائل ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی۔
سرینگر : روایتی طور پر کشمیر میں زعفران کی کاشت ضلع پلوامہ کے پانپور علاقے میں ہوتی آ رہی ہے۔ یہ علاقہ ڈھلانوں والی زمین اور زعفران کے پودے کے لیے درکار آب و ہوا کے لیے مشہور ہے تاہم سکڑتے کھیتوں، آبپاشی نظام میں کمی، اربنائزیشن سمیت کسانوں کا دیگر فصلوں کی جانب بڑھتا رجحان اس صدیو پرانی فصل کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
اس ضمن میں ڈائریکٹر ایگریکلچر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کئی اہل پلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ کی جانب سے زعفرات کی کاشت کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالہ سے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ اسکیمیں بھی متعارف کی گئی ہیں۔
انہوں نے پانپور میں زمین مافیا سرگرم ہونے اور زعفران اراضی کو رہائیشی کالونیوں یا کمرشل عمارتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی جانب سے زعفران ترک کرکے لیونڈر یا ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کی طرف مائل ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی۔