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کشمیر میں زعفران کی پیداوار کم اور کھیت سکڑ کیوں رہے ہیں؟

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ڈائریکٹر ایگریکلچر، کشمیر، سرتاج احمد شاہ  کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 5, 2026 at 8:57 PM IST

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سرینگر :  روایتی طور پر کشمیر میں زعفران کی کاشت  ضلع پلوامہ کے پانپور  علاقے میں ہوتی آ رہی ہے۔ یہ علاقہ ڈھلانوں والی زمین اور زعفران کے پودے کے لیے درکار آب و ہوا کے لیے مشہور ہے تاہم سکڑتے کھیتوں، آبپاشی نظام میں کمی، اربنائزیشن سمیت کسانوں کا دیگر فصلوں کی جانب بڑھتا رجحان اس صدیو پرانی فصل کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

اس ضمن میں ڈائریکٹر ایگریکلچر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کئی اہل پلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ کی جانب سے زعفرات کی کاشت کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالہ سے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ اسکیمیں بھی متعارف کی گئی ہیں۔ 

انہوں نے  پانپور میں زمین مافیا سرگرم ہونے اور زعفران اراضی کو رہائیشی کالونیوں یا کمرشل عمارتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی جانب سے زعفران ترک کرکے لیونڈر یا ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کی طرف مائل ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی۔

سرینگر :  روایتی طور پر کشمیر میں زعفران کی کاشت  ضلع پلوامہ کے پانپور  علاقے میں ہوتی آ رہی ہے۔ یہ علاقہ ڈھلانوں والی زمین اور زعفران کے پودے کے لیے درکار آب و ہوا کے لیے مشہور ہے تاہم سکڑتے کھیتوں، آبپاشی نظام میں کمی، اربنائزیشن سمیت کسانوں کا دیگر فصلوں کی جانب بڑھتا رجحان اس صدیو پرانی فصل کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

اس ضمن میں ڈائریکٹر ایگریکلچر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کئی اہل پلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ کی جانب سے زعفرات کی کاشت کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالہ سے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ اسکیمیں بھی متعارف کی گئی ہیں۔ 

انہوں نے  پانپور میں زمین مافیا سرگرم ہونے اور زعفران اراضی کو رہائیشی کالونیوں یا کمرشل عمارتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی جانب سے زعفران ترک کرکے لیونڈر یا ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کی طرف مائل ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی۔

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TAGGED:

SAFFRON CULTIVATION KASHMIR
KASHMIR AGRIGULTURE
KASHMIR RED GOLD
کشمیر زعفران
KASHMIR SAFFRON

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