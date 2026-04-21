ETV Bharat / Videos

بی جے پی لیڈر نے کیوں کیا اسپتال کا دروازہ تالا بند؟ - BJP LEADER LOCKED HOSPITAL DOOR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
بی جے پی لیڈر نے کیوں کیا اسپتال کا دروازہ تالا بند؟ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 21, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رام بن:  پہاڑی ضلع رامبن میں مبینہ طور ڈاکٹروں کی شدید کمی پر ڈرامائی انداز میں احتجاج کرتے ہوئے مقامی بی جے پی لیڈر محمد سلیم بھٹ نے سب ضلع ڈسٹرکٹ اسپتال، بانہال کے مرکزی دروازے پر تالا لگادیا۔ احتجاج کے باعث کچھ دیر کے لیے سب ضلع اسپتال میں طبی خدمات متاثر ہوئیں، تاہم مقامی پولیس اور ایس ڈی او کی مداخلت اور یقین دہانی کے بعد دھرنہ ختم کرایا گیا جس سے طبی خدمات بحال ہوئیں۔

بی جے پی لیڈر نے احتجاجاً تالا لگایا اور ہسپتال احاطے میں دھرنا بھی دیا۔ احتجاج کے دوران بھٹ نے فوری طور پر عملہ کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔  احتجاج کر رہے بھاجپا لیڈر نے کہا کہ ڈاکٹروں کی شدید قلت کی وجہ سے نہ صرف بانہال  بلکہ  را مسو سب ڈویژنز کے بھی مریضوں کو طبی خدمات کے حوالہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SDH BANIHAL
JK BJP LEADER PROTEST
JAMMU KASHMIR HEALTH SERVICES
بی جے پی لیڈر اسپتال پر تالا
BJP LEADER LOCKED HOSPITAL DOOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.