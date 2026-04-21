بی جے پی لیڈر نے کیوں کیا اسپتال کا دروازہ تالا بند؟ - BJP LEADER LOCKED HOSPITAL DOOR
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 21, 2026 at 8:10 PM IST
رام بن: پہاڑی ضلع رامبن میں مبینہ طور ڈاکٹروں کی شدید کمی پر ڈرامائی انداز میں احتجاج کرتے ہوئے مقامی بی جے پی لیڈر محمد سلیم بھٹ نے سب ضلع ڈسٹرکٹ اسپتال، بانہال کے مرکزی دروازے پر تالا لگادیا۔ احتجاج کے باعث کچھ دیر کے لیے سب ضلع اسپتال میں طبی خدمات متاثر ہوئیں، تاہم مقامی پولیس اور ایس ڈی او کی مداخلت اور یقین دہانی کے بعد دھرنہ ختم کرایا گیا جس سے طبی خدمات بحال ہوئیں۔
بی جے پی لیڈر نے احتجاجاً تالا لگایا اور ہسپتال احاطے میں دھرنا بھی دیا۔ احتجاج کے دوران بھٹ نے فوری طور پر عملہ کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کر رہے بھاجپا لیڈر نے کہا کہ ڈاکٹروں کی شدید قلت کی وجہ سے نہ صرف بانہال بلکہ را مسو سب ڈویژنز کے بھی مریضوں کو طبی خدمات کے حوالہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
