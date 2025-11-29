ETV Bharat / Videos

صحافی کا مکان گرانے سے متعلق جے ڈی اے سے سوال کریں گے: نائب وزیر اعلیٰ

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 29, 2025 at 2:14 PM IST

جموں: جموں میں صحافی ارفاز ڈینگ کے مکان کس نے منہدم کیا، کس نے انہدامی کارروائی کا حکم دیا؟ اس حوالہ سے سیاسی جماعتیں اپنا پلو جھاڑ رہی ہیں۔ ہفتہ کے روز جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے صحافی ارفاز ڈینگ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہدامی کارروائی کی سخت مذمت کی۔  

انہوں نے بھی انہدامی کارروائی سے اپنا پلو جھاڑتے ہوئے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جے ڈی اے) سے وضاحت طلب کی اور کہا: ’’انہیں یہ حکم کس نے دیا، جے ڈی اے کو بتانا ہی ہوگا۔‘‘

ڈینگ اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد نروال، جموں میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چودھری نے کہا: ’’جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو واضح کرنا ہوگا کہ صحافی کے گھر پر بلڈوزر چلانے کا حکم کس نے دیا؟‘‘  

JOURNALIST ARFAZ DAING HOUSE
JOURNALIST HOUSE DEMOLISHED
JAMMU KASHMIR DEMOLITION
جموں کشمیر
DY CM SURINDER KUMAR CHOUDHARY

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

ایڈیٹر کی پسند

