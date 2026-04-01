'شراب پر پابندی کے بعد بھی سیاح کشمیر آئیں گے' - KASHMIR LIQUOR BAN
Published : April 1, 2026 at 2:58 PM IST
اننت ناگ : کشمیر خاص کر وادی میں شراب پر جاری بحث کے بیچ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے کشمیر کی سیر پر آئے سیاحوں کی راے جانی تو اکثر سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر سیر کیلیے آتے ہیں، شراب پینے کے لیے نہیں۔ سیاحوں نے کہا: ""یہاں کی خوبصورتی ہی ہر ایک کے لیے اصل کشش ہے، ہمیں کسی عارضی نشے کی کوئی ضرورت نہیں۔"
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع آئے سیاحوں نے کہا: "یہاں آکر کسی سیاح کو نشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں آنے کے بعد قدرتی نظاروں کو دیکھ کر ہی انسان مست ہوجاتا ہے، اسے عارضی نشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
سیاحوں نے مزید کہا کہ وہ عارضی طور پر کشمیر آتے ہیں اور شراب پر پابندی یا اس کو فروغ دینے سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا: "اگر کشمیر میں شراب پر پابندی لگائی جاتی ہے تو بھی اس سے یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد پر فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ سیاح کشمیر میں سیر و تفریح کے لئے آتے ہیں، شراب پینے کے لئے نہیں۔"
