'شراب پر پابندی کے بعد بھی سیاح کشمیر آئیں گے' - KASHMIR LIQUOR BAN

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 1, 2026 at 2:58 PM IST

اننت ناگ : کشمیر خاص کر وادی میں شراب پر جاری بحث کے بیچ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے کشمیر کی سیر پر آئے سیاحوں کی راے جانی تو اکثر سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر سیر کیلیے آتے ہیں، شراب پینے کے لیے نہیں۔ سیاحوں نے کہا: ""یہاں کی خوبصورتی ہی ہر ایک کے لیے اصل کشش ہے، ہمیں کسی عارضی نشے کی کوئی ضرورت نہیں۔" 

جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع آئے سیاحوں نے کہا: "یہاں آکر کسی سیاح کو نشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں آنے کے بعد قدرتی نظاروں کو دیکھ کر ہی انسان مست ہوجاتا ہے، اسے عارضی نشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

سیاحوں نے مزید کہا کہ وہ عارضی طور پر کشمیر آتے ہیں اور شراب پر پابندی یا اس کو فروغ دینے سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا: "اگر کشمیر میں شراب پر پابندی لگائی جاتی ہے  تو بھی اس سے یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد پر فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ سیاح کشمیر میں سیر و تفریح کے لئے آتے ہیں، شراب پینے کے لئے نہیں۔"

اسی موضوع پر

irgc destroyed US aircraft searching for missing crew member iranian media Urdu News

جنگ میں امریکہ کو ایک اور بڑا دھچکا! ایران کا دعویٰ: ہم نے امریکی C-130 طیارے کو مار گرایا

April 6, 2026 at 1:47 PM IST
سکینہ ایتو

جموں کشمیر اسمبلی میں این سی، پی ڈی پی کی لفظی جنگ؛ ملی ٹنٹ، پولیس کی مدد سے شہریوں کا قتل کرنے کا الزام

April 4, 2026 at 6:19 PM IST
کشمیر میں تازہ برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک ٹریفک کے لیے بند

کشمیر میں تازہ برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک ٹریفک کے لیے بند

April 4, 2026 at 3:46 PM IST
گاندربل میں ہلاک کیے گئے شہری کے آبائی علاقہ چونٹی ولی وار میں کہرام

گاندربل انکاؤنٹر میں مارے گئے شہری کے لوحقین نے کیا انکاؤنٹر کی جانچ کا مطالبہ

April 3, 2026 at 3:43 PM IST

