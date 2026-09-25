’ریاستی حیثیت سیاسی مہربانی یا خیرات نہیں‘، سجاد لون کا اسمبلی قرارداد کا دفاع
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 25, 2026 at 8:40 PM IST
سرینگر: ایم ایل اے ہندوارہ اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس (پی سی)کے سربراہ سجاد لون نے جموں و کشمیر اسمبلی میں عمر عبداللہ کی جانب سے ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کا دفاع کرتے ہوئے 1947میں کیے گئے الحاق کے وقت کے وعدے یاد دلائے۔
سجاد لون نے کہا کہ جموں و کشمیر اور بھارت کے آئینی تعلقات کو 1947 میں الحاق کے وقت کیے گئے وعدوں کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے۔
بی جے پی کی جانب سے ریاستی حیثیت سے متعلق پیش کی گئی قرارداد پر 'آٹونومی' کے حوالہ سے مخالفت کا جواب دیتے ہوئے سجاد غنی لون نے کہا کہ "ریاستی حیثیت کی بحالی کی بحث کو اُن تاریخی حالات سے الگ نہیں کی جا سکتی، جن کے تحت جموں و کشمیر بھارت کا حصہ بنا۔"
سرینگر: ایم ایل اے ہندوارہ اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس (پی سی)کے سربراہ سجاد لون نے جموں و کشمیر اسمبلی میں عمر عبداللہ کی جانب سے ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کا دفاع کرتے ہوئے 1947میں کیے گئے الحاق کے وقت کے وعدے یاد دلائے۔
سجاد لون نے کہا کہ جموں و کشمیر اور بھارت کے آئینی تعلقات کو 1947 میں الحاق کے وقت کیے گئے وعدوں کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے۔
بی جے پی کی جانب سے ریاستی حیثیت سے متعلق پیش کی گئی قرارداد پر 'آٹونومی' کے حوالہ سے مخالفت کا جواب دیتے ہوئے سجاد غنی لون نے کہا کہ "ریاستی حیثیت کی بحالی کی بحث کو اُن تاریخی حالات سے الگ نہیں کی جا سکتی، جن کے تحت جموں و کشمیر بھارت کا حصہ بنا۔"