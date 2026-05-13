بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مخلوط اناج کا آٹا ایک صحت بخش آپشن - A BALANCED BLEND OF GRAINS
Published : May 13, 2026 at 3:50 PM IST
جے پور، راجستھان:
بھارت میں ذیابیطس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ذیابیطس اب بوڑھوں کی بیماری نہیں رہی۔ یہ نوجوانوں کو بھی تیزی سے متاثر کر رہی ہے۔ طرزِ زندگی میں تبدیلی، بڑھتا ہوا ڈیجیٹل اثر اور جسمانی سرگرمیوں میں کمی نے اس مسئلے کو ایک وسیع سماجی بحران بنا دیا ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں 77 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں اور تقریباً 25 ملین قبل از وقت ذیابیطس کا شکار ہیں، یعنی انہیں مستقبل میں اس بیماری کا خطرہ لاحق ہے۔ سب سے سنگین حقیقت یہ ہے کہ 50 فیصد سے زیادہ لوگ اس بات سے لاعلم ہیں کہ انہیں ذیابیطس ہے۔
عالمی سطح پر صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ حالیہ بین الاقوامی مطالعات کے مطابق، دنیا بھر میں 800 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس سے متاثر ہیں اور یہ تعداد گزشتہ 30 سالوں میں تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے بہت سی دوائیں دستیاب ہیں لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مناسب خوراک کے ذریعے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ طرزِ زندگی کی بیماریوں جیسے ذیابیطس میں خوراک ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میں ملا ہوا اناج کا آٹا ایک بہتر اور صحت بخش آپشن کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ نہ صرف بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ جسم کو ضروری غذائیت بھی فراہم کرتا ہے۔
اس میں بازار میں دستیاب مخلوط اناج کا آٹا شامل ہے۔ خاص طور پر آٹے کا انتخاب کرتے وقت، لوگ اب روایتی گندم کے آٹے سے آگے بڑھ کر مخلوط اناج کے آٹے کا رخ کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آٹا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہتر آپشن ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف اناج کا متوازن آمیزہ ہوتا ہے، جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جے پور میں اس خاص قسم کا آٹا بنانے والے انکت اچاریہ کا کہنا ہے کہ مخلوط اناج کا آٹا مختلف اناج کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ جو، باجرا، جوار، چنے، راگی اور دالیں عام طور پر گندم کی بجائے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر اناج اپنی منفرد غذائیت کی وجہ سے جسم کو مختلف فوائد فراہم کرتا ہے۔ مخلوط اناج کے آٹے میں عام گندم کے آٹے سے کم گلیسیمک انڈیکس ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے بعد بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھنے سے روکتا ہے، انسولین کی ضرورت کو کم کرتا ہے۔ یہ آٹا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔
مخلوط اناج کا آٹا مختلف قسم کے اناج سے بنایا جاتا ہے۔ انکت اچاریہ کا کہنا ہے کہ اسے صحیح تناسب میں ملانا بہت ضروری ہے۔ مزید برآں، تمام اناج کو کم درجہ حرارت پر پیس کر آٹا تیار کیا جاتا ہے اور حالیہ برسوں میں خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں اس آٹے کی مانگ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ملا ہوا اناج کا آٹا ذیابیطس کے انتظام کا ایک موثر حصہ ہے، لیکن اسے متوازن طرزِ زندگی کے ساتھ مل کر اپنانا چاہیے۔ باقاعدگی سے ورزش، تناؤ کا انتظام اور مناسب نیند بھی اتنی ہی اہم ہے۔
