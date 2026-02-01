ETV Bharat / Videos

مرکزی بجٹ 2026 لائیو: پارلیمنٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتا کی بجٹ تقریر جاری، دیکھیں راست نشریات

thumbnail
مرکزی بجٹ 2026 لائیو: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے صدر جمہوریہ مرمو سے ملاقات کی، آج صبح 11 بجے پارلیمنٹ میں اپنا 9واں بجٹ پیش کریں گے۔ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن روایتی وقت کے مطابق پارلیمنٹ مالی سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کر رہی ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ اتوار کو مرکزی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ 2026-27 کا بجٹ بھی سیتا رمن کا مسلسل نواں بجٹ ہے اور وہ ایسا کرنے والی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہیں۔

 

اس ہفتے کے شروع میں پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے ذریعہ پیش کردہ اقتصادی سروے میں 2026-27 میں جی ڈی پی کی شرح نمو 6.8 سے 7.2 فیصد کی حد میں رہنے کا اندازہ لگایا گیا تھا، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.4 فیصد سے تھوڑا کم ہے۔ لوک سبھا میں پیش کیے گئے بجٹ سے پہلے کی دستاویز میں کہا گیا تھا، "عالمی غیر یقینی صورتحال کے بیچ مستحکم ترقی اور احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن مایوسی کی گنجائش نہیں ہے۔

 

خیال رہے کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس دو مرحلوں میں منعقد ہو رہا ہے۔ پہلا مرحلہ، جو 28 جنوری سے شروع ہوا تھا، 13 فروری تک جاری رہے گا، جب کہ اگلا مرحلہ 9 مارچ سے 2 اپریل تک شیڈول ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

