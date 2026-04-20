امریکہ نے ایرانی بحری جہاز 'توسکا' کو کس طرح قبضے میں لیا، ویڈیو دیکھیں - IRANIAN SHIP SEIZED
Published : April 20, 2026 at 3:31 PM IST
امریکہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی بحری جہاز 'توسکا' پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے اس آپریشن کے حوالے سے فوٹیج جاری کی ہے۔ ایکس پر CENTCOM کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں اس آپریشن کی ترتیب کو دکھایا گیا ہے جس میں جہاز کو روکنے کے لیے میرینز یو ایس ایس طرابلس سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تعیناتی کر رہے ہیں۔ یہ میری ٹائم بورڈنگ آپریشن ایک ایسے وقت میں ہوا جب خطے میں سیکورٹی اور کمرشل شپنگ لین کی نگرانی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ایران کے 'حضرت خاتم الانبیاء' ملٹری ہیڈ کوارٹر نے بعد میں اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے اسے بحیرہ عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ قرار دیا۔
