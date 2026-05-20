لائیو دیکھیں: شری شری روی شنکر کا ست سنگ، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو بھی موجود - SRI SRI RAVI SHANKAR SATSANG LIVE
Published : May 20, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 6:50 PM IST
بنگلورو: روحانی پیشوا شری شری روی شنکر کے ذریعہ قائم کردہ آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ کے موقعے پر یہاں ادے پورہ میں آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر میں ستسنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شری شری روی شنکر عالمی سطح پر مشہور روحانی پیشوا اور امن کے سفیر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سنہ 1981 میں "آرٹ آف لیونگ" نام کی عالمی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کشیدگی اور تشدد سے پاک معاشرے کے وژن کے تحت آرٹ آف لیونگ کے ذریعے پیش کردہ پروجیکٹس اور پروگراموں کے ذریعے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متحد کیا۔
بنگلورو میں ہو رہے اس ست سنگ میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو موجود ہیں۔ شری شری روی شنکر نے دی آرٹ آف لیونگ کی بنیاد ایک بین الاقوامی، غیر منافع بخش، تعلیمی اور انسانی ہمدردی کے ادارے کے طور پر رکھی۔ اس کے پروگرام اس وقت 182 ممالک میں پیش کیے جاتے ہیں۔
